Un joven granadino pide ayuda para encontrar a su amiga de la infancia: «Era mi ángel de la guarda»

Las redes sociales son una gran herramienta a la hora de lograr reencuentros y de poner en contacto a personas, como ya demostró la historia de la fotografía antigua encontrada en un autobús de Granada, que terminó con un final feliz gracias a la colaboración de los usuarios de la Red y al eco de la noticia de IDEAL.

Ahora, un ciudadano granadino ha recurrido nuevamente al periódico IDEAL para lograr un reencuentro, en esta ocasión con una vieja amiga de la infancia a quien perdió la pista.

El joven José Ramón Roldán ha compartido su fotografía de niño, con el fin de que su antigua amiga Maite pueda reconocerlo, y la historia de su relación con su vieja compañera. Además, José Ramón hace un llamamiento para que los granadinos compartan la información y pueda lograr su objetivo de encontrarla.

El escrito de José Ramón

"Hola. Me llamo José Ramón Roldán Linares. Estoy buscando a una amiga de la infancia llamada Maite, aunque no recuerdo sus apellidos, por desgracia.

Todo empezó en el año 1997, cuando yo tenía 4 años, en el antiguo colegio de Francisco Ayala de Ogíjares (Granada), donde actualmente hay viviendas construidas. Era una mañana de verano, yo estaba en clase jugando con los juguetes o pintando y noté que una chica me miraba mucho.

Al salir al recreo, yo estaba solo, sin amigos, pero sin embargo esa chica seguía mirándome. Ella también estaba sola, hasta que apareció mi tía preguntándome cómo me iba, me asomé a las rejas y me dio un Huevo Kinder.

Cuando dejé de hablar con mi tía, Maite me miraba de reojo. Yo me di la vuelta y la vi apoyada en la pared, dispuesta a hablar conmigo. Al rato sonó la sirena del fin del recreo y nos quedamos mirando y entramos a la vez.

Yo estaba sentado en mi mesa y de pronto se acercó Maite y me preguntó «¿puedo?», y le dije «¡claro!». Se sentó a mi lado, abrimos el Huevo Kinder de mi tía que tenía un juguete de 'Hércules' y desde entonces ella estuvo siempre defendiéndome. Maite y yo nos hicimos inseparables.

Ahora pido toda ayuda ciudadana para que la gente que conozca a cualquier Maite de esa época y lugar me ayude a encontrarla. Me gustaría volver a verla de nuevo, y si ella ve esta publicación le dejo este mensaje, para que sepa que no pude despedirme de ella como se merecia, porque era mi ángel de la guarda.

Maite, me despido de ti deseándote mucha suerte. Siempre has sido una amiga buena y leal. Sin ti mi vida no habría sido la misma. Siempre guardaré la amistad y pensaré en ti con emoción y sentimiento, reservándote un lugar en mi corazón.

Tu eterno amigo, José Ramón Roldán Linares (1-1-1997)

Si ves esto, Maite, comunícate conmigo a traves de Facebook (José Ramón Roldán Linares) o Instagram (José Ramón Roldán Linares).

Espero tener suerte por favor ayúdenme a encontrarla"