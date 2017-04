"No llegamos a marzo de 2018"

La fecha de marzo de 2018 para hacer efectiva la desfusión hospitalaria ha sido un mazado para uno de los sectores más perjudicados por el traslado al PTS. Comerciantes y hosteleros de la Plaza de Toros, Doctores y Pajaritos aseguran que, si las administraciones, no toman medidas que reactiven la zona de cara al verano 400 negocios corren riesgo de tener que bajar la persiana. "No llegamos", expone el presidente de la Asociación de Comerciantes, Santos. No sólo eso, el presidente subraya que desde que empezó la fusión han cerrado más de 150 establecimientos y se queja de que el traslado se hiciera en un fin de semana, mientras que la reversión del proceso sanitario va a durar casi un año.

Comerciantes y hosteleros de la zona explican la situación en el vídeo.