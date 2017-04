El TSJA se posiciona hoy sobre la futura ubicación de las nuevas secciones penales

Este martes, 25 de abril, será un día importante para la capitalidad judicial de Andalucía que ostenta Granada. Se celebra el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), donde se debatirá sobre el futuro emplazamiento de las dos nuevas secciones penales con que contará el alto tribunal para resolver los recursos y autos de las audiencias provinciales andaluzas.

La Sala de Gobierno se integra en la actualidad por 32 miembros (17 natos y 15 electivos) y el secretario de Gobierno. Entre los miembros, además del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, hay seis presidentes de salas del alto tribunal (tres de lo Social y tres de lo Contencioso Administrativo): dos de Málaga, dos de Sevilla y dos de Granada.

Luego están los presidentes de las ocho audiencias provinciales, aunque en el caso del presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes, y de su esposa, que es la presidenta de la Audiencia de Málaga, tendrá que ausentarse uno de los dos del Pleno. El motivo: la ley establece una incompatibilidad que hace que un matrimonio de magistrados no pueda estar en la misma reunión para tomar decisiones, aunque sean de naturaleza gubernativa. Junto a ellos, están también como miembros natos los jueces decanos de Sevilla y Málaga. Ni el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ni los de las provincias restantes forman parte de la Sala de Gobierno por no tener competencias exclusivas.

La votación será a mano alzada, salvo que algún miembro pida que sea secreta expresamente

De los 15 miembros electivos, que según las fuentes consultadas son todos de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuatro prestan sus servicios en juzgados de Sevilla -uno está como Juez de Adscripción Territorial en el TSJA-, dos en Málaga y dos en Granada. Entre los siete restantes hay dos magistrados de Cádiz, dos de Jaén, uno de Almería, uno de Córdoba y uno de Huelva.

El sentido del voto no tiene que coincidir necesariamente con la procedencia provincial de quien vota, pero los jueces de Sevilla y Málaga emitirán 8 y 6 votos, respectivamente, si no se ausenta la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. Los jueces de Granada emitirán 5, que serían 4 si es el presidente de la Audiencia granadina quien se ausente en lugar de su esposa. Los de Cádiz y Jaén serían tres votos en ambos casos y dos tanto en Huelva como en Almería y Córdoba.

Según las fuentes del alto tribunal andaluz consultadas por este diario, el asunto de las nuevas secciones ha sido incluido en el orden del día como punto concreto «a petición de tres miembros». La votación es a mano alzada y, por tanto, no se realiza en secreto, salvo que se pida expresamente por algún magistrado. El secretario tiene voz pero no voto. La sesión se iniciará sobre las 10.30 horas y en ella, aparte del asunto de las secciones, también se abordará la memoria de 2016 y otras cuestiones de control de los juzgados. De lo que decida la Sala de Gobierno saldrá una propuesta que será elevada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de los jueces. La propuesta pasará a la Comisión Permanente del órgano, que puede pedir un informe al Servicio de Inspección «dependiendo de la motivación de la propuesta», según fuentes del CGPJ. La Inspección valoraría entonces si es adecuada o no de cara a que el CGPJ haga la petición al Gobierno central, que será el que decida el emplazamiento definitivo de las dos secciones. Ambas se crean con motivo de la implantación de la segunda instancia penal, que provoca que los recursos contra autos y sentencias de las audiencias vayan ahora al TSJA.