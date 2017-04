"Se ha intentado dañar cosas de manera mezquina"

El PP de Granada vivía este lunes uno de los momentos más convulsos a nivel interno en las últimas dos décadas. El enfrentamiento por la presidencia provincial ha fracturado al partido y ayer se midieron las fuerzas. Sebastián Pérez aglutinó el 70% de los votos en esta primera vuelta -a falta del recuento definitivo- por el 28% de la candidatura de la ilusión de Juan García Monero y un testimonial 2% de Mamen Castillo, que anoche sí aguardó en la sede para celebrar y festejar la victoria con el ganador, mientras los seguidores del concejal de la capital se marcharon al acabar el recuento.

El equipo de Sebastián Pérez tenía dos líneas fijadas: superar el 50% de los votos y aventajar en más de 15 puntos al segundo. Ambas cosas las logró y será la única candidatura en el cónclave del 20 de mayo.

El discurso imporvisado de Sebastián Pérez pasadas las diez de la noche hay que interpretarlo en clave interna. Reivindicó su resultado como el de la "unidad" y rechazó que su apoyo se sustente en el aparato: "Hemos tenido 4.000 votos. No hay 4.000 cargos públicos". Sin mencionarlo, se refirió implícitamente al exalcalde José Torres Hurtado y al entorno de García Montero, desde donde se ha proyectado la idea de que Sebastián Pérez no pasaría el rubicón de la capital: "Decían que no nos querían, que no me querían, tenemos el 100% de los compromisarios de mi pueblo".

Sebastián Pérez llamó a mirar hacia adelante y cerrar esta crisis: "Hoy se ha acabado". Y reprochó a quienes de "manera mezquina" han intentado "dañar cosas".

Hay que esperar el pronunciamiento de la candidatura de García Montero y su intención de impugnar el proceso para ver si, verdaderamente, la pugna interna cesa.