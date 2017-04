"Queremos otra placa para Joe Strummer"

La placa de la Plaza Joe Strummer en la Cuesta de Escoriaza ya está al nivel de la que Leganés dedicó a AC/DC o Nueva York a los Ramones: ha sido robada. El universo Rock tiene estas cosas y el Ayuntamiento de Granada, conocedor del atractivo turístico que supone para la ciudad, ha anunciado a este periódico que «ya ha sido repuesta», explica el concejal responsable, Miguel Ángel Fernández Madrid.

«No pasó ni dos semanas desde que desapareció y ya estaba de nuevo en su ubicación. Como en toda la burocracia municipal, hemos tenido que seguir unos pasos, desde denunciarlo a la Policía hasta abrir el expediente para la reposición». Entre pitos y flautas y guitarras, la cosa ha sido fulminante y la idea de organizar un evento en torno a esta cuestión ha ido creciendo.

Y ha habido el pertinente debate para evitar una posible nueva sustracción de la placa con el nombre del insigne músico punk. Por ejemplo, en principio no estaba tan claro que se recolocara en su lugar original, «para evitar que vuelva a ser sustraída».

Se barajaron entonces varias opciones. La primera consiste en colocarla en lo alto de la fachada del edificio colindante a la plaza de Strummer, «para dificultar en la medida de lo posible que vuelva a ser robada». La segunda idea es «pintarla directamente en el lugar que estaba. Así, si se la quieren llevar, se llevarán la fuente incluida», bromea el edil. Al final, se la recolocado donde estaba originalmente.

De la misma forma que el 20 de mayo de 2013 se ofreció un concierto ofrecido por los amigos de Joe Strummer con ocasión de la inauguración de la plaza, esta vez el Ayuntamiento también tiene pensado aprovechar la recolocación de la placa sustraída para organizar algo similar, «al calor del programa Granada Ciudad del Rock», una de las apuestas estratégicas del Ayuntamiento de Granada.

Un padre y su hija, con camisetas de The Clash, siguen el concierto el día de la inauguración. Abajo, el grafiti de El Niño de las Pinturas y (a la derecha), estado actual. / ALFREDO AGUILAR

"Se hubiera reído"

Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por los músicos que participaron en aquella ocasión. Richard Dudanski, compañero de bandas de Joe Strummer en sus años mozos, piensa que «Joe se hubiera reído al conocer que habían robado la placa con su nombre, seguro. Era todo lo contrario al oficialismo. Me parece muy bien que rehabiliten y den brillo a la plaza, porque es también su recuerdo en esta ciudad, pero como cualquier otro punto del callejero. Aquella tarde pasamos un rato muy bueno todos. Estuvo bien una vez, si se vuelve a reinaugurar creo que le toca estar allí ya a otros, sobre todo a los más jóvenes que se sientan influidos por su trabajo o su vida».

El cantante de 091, José Antonio García, piensa que «lo que no sabe mucha gente es que hay una cierta ‘ruta de Joe Strummer’ extraoficial, y vienen muchos turistas a seguirla. ¡Llegan hasta mi tienda! Yo flipo. Ciertamente es una lástima la situación de la plaza, quisiera pensar que pudiera ser como el rincón dedicado en el Central Park a John Lennon, donde la gente se reúne, canta sus canciones... Pero somos granadinos y no valoramos lo nuestro. Si se hace algún otro acto yo participaría si mis obligaciones laborales me lo permiten claro, y me gustaría que fuese menos espontáneo y mejor organizado».

Recuperar el grafiti de Joe

En efecto, la plaza está descuidada. El edificio anexo ha sido hasta su incendio, esta misma semana, una casa okupa y hoy está lleno de basura y de suciedad. Y, además,el grafiti de El Niño de las Pinturas de Joe Strummer está destruido y emborrona la pared.

El Ayuntamiento, lo tiene también claro:«La intención es que hay que recuperar el grafiti. Nos planteamos un proyecto más duradero, incluso azulejo, o ponerle pantalla metacrilato, para que no sea efímero. Que esté presente. El propio grafitero nos presentó un proyecto más ambicioso, que contaba con dibujar incluso las propias manos de Strummer tocando la guitarra». Estamos valorándolo todo. En efecto, el propio Niño de las pinturas confirmó a este periódico que «estamos en conversaciones, pero todavía no hay nada».

Lo que sí queda, está claro, es que en Granada todos han pedido «otra placa para Joe Strummer».