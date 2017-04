Archivada una denuncia por usurpar la cuenta de Twitter a una exalcaldesa

El uso ya cotidiano de las redes sociales empieza a reflejarse en los autos y sentencias de los juzgados. Las redes pueden servir para esclarecer posibles delitos, pero también para cometerlos. El propio perfil del usuario puede convertirse incluso en objeto de investigación, como ha ocurrido en Caniles, donde el cambio de nombre de la cuenta de Twitter de la exalcaldesa del municipio, María Pilar Vázquez (PA), dio lugar a una denuncia por presunta usurpación.

El caso, cuyo archivo acaba de respaldar la Audiencia de Granada, se remonta a a finales de 2015. Fue el 5 de noviembre de ese año cuando Vázquez formuló una denuncia ante la Guardia Civil por la supuesta usurpación de su cuenta personal de Twitter, a la que se había cambiado el nombre. El día anterior, entre las 17,00 y las 18,00 horas, la cuenta pasó de llamarse '@mVazquezCaniles' a denominarse '@Aytoniles', y se modificaron sus claves y el perfil, por lo que fue posible, según la denunciante, acceder «a todos sus mensajes personales y privados». La exregidora recibió entonces una llamada de un concejal del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento, Miguel Román (PSOE), quien le manifestó «que habían sido ellos quienes habían hecho uso de su red social». Además, según la exalcaldesa, el edil le dijo que si quería recuperar las claves retirase la denuncia.

El asunto recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Baza el 11 de noviembre de 2015, que abrió unas diligencias previas que luego archivó. Esa decisión, la de dar carpetazo al caso, fue recurrida primero ante el juzgado y luego ante la Audiencia. IDEAL ha tenido acceso al auto que desestima las pretensiones de la exalcaldesa, cuyo abogado había pedido que se practicasen más diligencias para esclarecer los hechos.

El tribunal rechaza nuevas diligencias y tilda de «razonable» el sobreseimiento

Miguel Román, que ha estado representado por el letrado José Mariano Vargas Aranda, es concejal de Cultura, Deportes y Juventud en el Ayuntamiento de Caniles. La resolución, fechada el 30 de marzo, explica el que teléfono desde el que llamó a la denunciante es de titularidad del mismo Ayuntamiento, «siendo el corporativo de dicho concejal». Por ello, se le tomó declaración. Compareció en calidad de investigado y declaró que la cuenta pertenecía al Ayuntamiento de Caniles, como la cuenta de correo electrónico, «y que se cambió el nombre de la cuenta, habiendo tenido la denunciante tras ser alcaldesa acceso a correos dirigidos al Ayuntamiento».

El juzgado decidió sobreseer el asunto el 23 de septiembre de 2016, una decisión que ampara la Sección Primera de la Audiencia al concluir que «no puede darse por mínimamente justificada, en los términos que el legislador exige, la perpetración del delito». Así, descarta la existencia de un posible descubrimiento y revelación de secretos, así como de amenazas o coacciones.

«De lo actuado se desprende que la denunciante es titular de una cuenta del servidor Twitter, la cual se encuentra vinculada a una cuenta de correo electrónico propiedad de una corporación pública, el Ayuntamiento de Caniles y, hasta tal punto está vinculada, que las claves de la misma es posible que sean gestionadas desde el propio correo del Ayuntamiento», precisan los magistrados, para recordar que no toda infracción legal equivale a un delito y que hay otras vías judiciales menos gravosas.

A su juicio, es evidente que existen «discrepancias» entre la denunciante y parte de la Corporación local sobre el uso de las diferentes cuentas por venir relacionadas con el desarrollo de una función pública o poder ser entendidas como privadas o inherentes a una determinada ocupación, pero «no siempre que se incumpla la norma, cualquiera que sea su rango, o se incumple una obligación, sea legal o contractual, surge el delito», advierte, a la vez que considera el archivo una decisión «razonable» y «procesalmente correcta».

Rafael Revelles y Sergio García, abogados de la exregidora entienden que el acceso a una cuenta particular sin permiso de su titular y la modificación de las claves de acceso «es algo reprochable y entraña una intromisión ilegítima de datos de la persona». «La Audiencia entiende -indicaron a este diario- que dicha intromisión no es constitutiva de un delito, pero no la valida o comparte refiriendo que pudiera entrañar un ilícito civil. Estudiaremos dicha opción y creemos que ha quedado evidenciada una actuación antijurídica del denunciado y del grupo municipal».