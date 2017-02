Vegasol, tu mejor aliado para combatir el frío

Tanto las estufas como las calderas de VEGASOL utilizan como fuente de energía la biomasa, un tipo de energía renovable obtenida a partir de residuos procedentes de la limpieza forestal, que contribuye a cuidar el medio ambiente y supone un gran ahorro económico para el consumidor.

La mejor manera de conocer los beneficios de estas estufas y calderas frente a otras fuentes de calor utilizadas en el pasado es mediante esta serie de preguntas.

¿Se desprende mucho humo en la combustión de las estufas o calderas de pellets?

Trabajan con unas eficiencias de alrededor del 95%. Esto quiere decir, que tanto el humo como la ceniza que se libera en la combustión, es mínimo

¿La biomasa desprende olores?

El pellet esta realizado de aserrín prensado y por lo tanto no tiene ningún tipo de olor. La cáscara de almendra tampoco huele, y con respecto al hueso de aceituna hay que recomendar quemar hueso de aceituna seco, y éste tampoco huele. Ninguna de las biomasas enumeradas huele cuando es almacenada, ni cuando se combustiona seca. En caso de quemar hueso húmedo tenemos un problema respecto a la condensación y si habrá olores.

¿Necesitan mucho mantenimiento las calderas de pellets?

No. Dependiendo del modelo y fabricante. Por ejemplo en nuestra Caldera modelo Compacta Vegasol 30kw será necesario vaciar el depósito de ceniza algunas veces al mes, es recomendable cada semana, y hacer una revisión y limpieza anual.

¿Podemos sustituir cualquier caldera antigua por una caldera de biomasa?

La respuesta es sí. La función de una caldera es la de generar calor para calefacción y para el agua caliente sanitaria. Por tanto, la única diferencia entre una caldera tradicional de combustibles derivados del petróleo como el gas natural, el propano o el gasoil y una caldera de biomasa, es que esta última quema combustibles sólidos como los pellets, huesos de aceituna, leña, etc. El resto de la instalación antigua existente en la vivienda, será la misma, es decir, se pueden aprovechar todos los elementos instalados, suelo radiante, acumulador de ACS, etcétera.

Si sustituyo mi caldera de gas por una caldera de biomasa, ¿cómo puedo calcular el ahorro que tendré?

Existe una manera muy sencilla. Comprobando en una factura el precio que se está pagando por Kwh. Posteriormente, solicitaremos el precio por Kg. de pellet o hueso de aceituna del distribuidor más cercano. Este precio, lo dividimos entre cinco para obtener el precio por Kwh producido por una caldera biomasa. Si multiplicamos los Kwh consumidos en un año, por este precio que hemos calculado, obtendremos el coste que hubiéramos tenido con una caldera de biomasa. Es importante tener en cuenta una subida aproximada del precio de los combustibles fósiles de un 20% anual, mientras que la tendencia para el precio de la biomasa es a la estabilidad.

¿Es rentable una caldera de biomasa? ¿Cuánto dinero se ahorra?

La rentabilidad de las calderas de biomasa depende de las horas de funcionamiento y del precio que se esté pagando por la biomasa. Sin embargo hay que destacar la tendencia de los diferentes precios. El precio que se paga por la energía varía con el tiempo. En España, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) elabora informes de la evolución de estos precios. La diferencia entre los combustibles fósiles y las pellas de biomasa es grandísima: más del 60%.

¿Qué volumen ocupa una caldera de biomasa?

Existen diferentes tamaños según el modelo. Por ejemplo nuestra Caldera mod. Compacta Vegasol 30kw tiene medidas estándar, podemos indicar unas dimensiones de 150 cm de altura, 60 cm de anchura y 69 cm de profundidad. La caldera incorpora un depósito de combustible (tolva). Cuanto mayor sea la tolva, mayor autonomía tendrá la caldera.

¿Cuánto dura la biomasa de una caldera?

Como ejemplo, un litro de gasoil tiene el doble de poder calorífico que 1kg de pellet (Uno de los combustibles que puede utilizar una caldera de biomasa). Un m3 de pellet pesa 650 Kg. aproximadamente. Si en un año, una vivienda consume 600 litros de gasoil, será necesario tener 1200 Kg. de pellet (1 pallet pellet aprox.) para sustituir el gasoil por biomasa. Dicha biomasa ocupará 2m3 aprox.

¿Cómo puedo calcular el ahorro que tendré con mi caldera de biomasa si sustituyo mi caldera de gasoil?

Existe una manera muy sencilla. Averiguando el consumo en litros de gasoil de un año. Este valor lo multiplicaremos por diez y dará aproximadamente los Kwh que se consumieron.

Posteriormente, solicitaremos el precio por Kg. de pellet o hueso de aceituna del distribuidor más cercano. Este precio, lo dividimos entre cinco para obtener el precio por Kwh producido por una caldera biomasa, ya que el kg de biomasa tiene 5kw/h. Si multiplicamos los Kwh consumidos en un año, por este precio que hemos calculado, obtendremos el coste que hubiéramos tenido con una caldera de biomasa.

Por ejemplo nuestra Caldera mod. Compacta Vegasol 30kw tiene un consumo medio de 2.5 kg/H con un uso de 6h/día el consumo de pellet diario seria de 3 € día para confort en el hogar y agua caliente sanitaria.

¿Hay peligro de explosión con una caldera de biomasa?

Rotundamente no. Utilizar calderas de biomasa no solamente es más económico y sostenible sino que además no contaminan, no huelen mal, y no pueden explotar.

¿El pellet tiene caducidad?

No. Mientras esté almacenado en un lugar seco, se puede almacenar el pellet todo el tiempo que desee.

¿Hay alguna forma sencilla de averiguar la calidad de los pellets?

Existe una manera muy sencilla. En un vaso de agua del grifo se introducen unos pellets. Los pellets han de tener mayor densidad que el agua así que deberían de hundirse. Unos 5 minutos más tarde, los pellets deberían haberse deshecho. Si no se deshacen es que contienen más aglutinantes naturales de lo deseado, lo que provocará algo más de humo y mala combustión.

Como podéis comprobar son todas ventajas utilizar como fuente de energía la biomasa para conseguir un confort en nuestro hogar además este confort más agradables y más económico.

Estas soluciones de ahorro que ofrece VEGASOL están evaluadas por técnicos especialistas que después de visitar el hogar ofrecen sus mejores opciones tanto en calderas como en estufas de biomasa.

Durante el mes de Noviembre estas visitas de los técnicos son gratuitas y aconsejan al usuario a elegir la mejor opción en cada caso.

Confié en VEGASOL para renovar su hogar porque mejoraras en ahorro confort y tranquilidad.