«No podemos limitarnos a recortar los recortes de la derecha»

Si Patxi López (Portugalete, Vizcaya, 1959) dejase mañana la política, que no es el caso, los libros de Historia le recordarían por haber sido el primer 'lehendakari' no nacionalista del País Vasco y el presidente del Congreso de los Diputados más breve desde la restauración de la democracia en España. Pero lejos de retirarse de la plaza pública, López está ahora mismo metido de lleno en la carrera para ser el secretario general del maltrecho PSOE. De hecho, también fue el primer afiliado socialista en convertirse en 'precandidato' para optar a ese cargo. Luego se sumó Pedro Sánchez y Susana Díaz todavía no ha dicho ni que sí ni que no (aunque los expertos en la materia, que ya los hay, se inclinan por el sí).

El 'exlehendakari' estuvo ayer en Granada, territorio teóricamente 'susanista' -como el resto de Andalucía-, para presentar sus credenciales ante la militancia local. Y llenó el salón de actos de la sede del PSOE ubicada en la calle Torre de la Pólvora de la capital.

López, que, por ejemplo, es partidario de que Bankia y BMN sigan siendo propiedad de todos los españoles para impulsar la inversión pública, conversó con IDEAL antes de la 'asamblea abierta'.

A usted no le quedará ninguna duda de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quiere competir por la secretaría general del PSOE, ¿o sí?

Es una decisión personal. En mi caso hablé con mucha gente. Y la gente en la que confías te dice que tienes que dar un paso adelante, pero al final tú eres el que, íntimamente, tienes que adoptar la decisión. Por lo tanto, no lo sé.

¿El que da primero da dos veces?

Mucha gente me ha dicho: 'Te presentaste muy pronto'. Pero es que la militancia estaba viviendo una situación de incertidumbre. Todos sabíamos que iba a haber unas primarias, pero nadie daba un paso al frente. Estábamos es una especie de nebulosa y, cuando ya el Comité Federal puso en marcha un calendario, di el paso al frente para pasar de la incertidumbre a la certidumbre y escuchar y hablar con los militantes. Pensamos que así nos daría más tiempo para hablar con más gente.

¿Qué tal se le da la costura?

Es verdad que lo primera que necesita el Partido Socialista es unirse. Es una obligación. Divididos no vamos a ninguna parte. Da igual quien gane porque perdemos todos. Si seguimos gritándonos entre nosotros, nadie nos va a escuchar. Lo primero es tener la voluntad de sumar, de integrar, de unir diferentes ideas, diferentes propuestas y a diferentes compañeros y compañeras, porque en el fondo somos socialistas que queremos lo mejor para el partido.

¿Y eso cómo se hace?

Pues no se hace como un eslogan. Se hace implicando a la militancia en un proyecto en el que crea, en un proyecto en el que se reconozca y en un proyecto en el que participe. Yo defiendo la unidad alrededor de un proyecto de izquierda exigente. Si la ciudadanía sigue viendo en el Partido Socialista como un acompañante de los políticas de la derecha, lo único que vamos a conseguir es seguir diluyéndonos. No debemos limitarnos a recortar los recortes de la derecha que tanto sufrimiento han causado a este país. No podemos ser el ibuprofeno que atempera los daños que han causado las políticas del PP. Tenemos que ser una alternativa clara y seria. No quiero una izquierda de pancarta y megáfono, pero tampoco quiero una izquierda que esté pactando permanentemente con el Partido Popular.

¿Pero de verdad cree que hay sitio para su alternativa entre dos temperamentos tan aparentemente fuertes como los de Susana Díaz y Pedro Sánchez?

Bueno, yo también tengo mi carácter, pero lo voy a utilizar para defender una espacio que creo que es mayoritario en el Partido Socialista: el espacio de la integración y de la suma. Nuestros militantes no quieren un partido roto y un choque de trenes.

Pues eso fue lo que se vio en aquella tormentosa reunión del Comité Federal en la que Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE.

Además de un espectáculo lamentable, aquello fue un drama desgarrador para nuestra militancia. Nunca debió haber sucedido. Todos tenemos que aprender de lo que pasó porque todos tuvimos responsabilidad. Pero ahora no se trata de hacer una campaña para ver quién fue el más malo, sino para dejar eso atrás y abrir un nuevo tiempo.

¿Suele hablar con Susana Díaz y Pedro Sánchez?

No... No he hablado con ellos desde el día que me presenté. No ha surgido la ocasión. Pero tengo muy claro que, si soy elegido secretario general, lo primero que haré será llamar a los que hayan sido candidatos para hacer efectiva la integración. Y en el caso de que no sea elegido, llamaré a quien sea elegido secretario general o secretaria general para ponerme a su disposición. Y, sobre todo, renunciaré a organizar una oposición interna. Eso sería demoledor.

¿A quién de ustedes tres cree que teme más Mariano Rajoy?

Me gustaría que temiera al PSOE.

Susana Díaz dijo recientemente que le encanta ganar, supongo que a usted también...

Claro. A mí me gusta ganar en lo interno, me gusta ganar en las ideas y me gusta ganar en la calle. Y, por supuesto, me gusta ganar a la derecha.