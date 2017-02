"Sueña lejos y nunca dejes que te digan qué puedes o no hacer"

Muchos sueñan con viajar, descubrir, vivir aventuras extremas y plantar cara a los retos que que el camino les ponga por delante. Pero la realidad es que pocos se atreven a hacerlo y, sobre todo, a hacer de ello un modo de vida. Entre esos casos se encuentra el de Judith Obaya y José Manuel Barrós, una asturiana y un granadino que comienzan hoy mismo 'Con2ruedas' una aventura extrema en pleno desierto del Sahara. El reto forma parte de una serie de tres que tienen como objetivo promover la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Barrós explica con resignación que saldrán desde Granada "justo después de salir del trabajo" para hacer el recorrido en bicicleta: 1750 Km de puro desierto con la máxima de las fuerzas, la misma que pretende transmitir a las mujeres. "Esa fuerza es la que quiero transmitir a cada una de vosotras", afirma con una mirada intensa y profunda Obaya.

Una vez en el desierto pasarán sólo por tres puntos civilizados. Destacan que los últimos 600 Km serán los más duros, ya que serán en completa soledad y porque en ese tramo se encontrarán con las dunas móviles que se encargan de borrar todos los caminos que ellos conocen. Además, uno de los principales problemas es que es zona de guerras en las que quedan minas y proyectiles sin reventar, por lo que tendrán que ir con cuidado. Sin embargo, ¿miedo?, la respuesta es clara y rotunda: "no". Y afirman que lo único que les puede parar es una tormenta de arena o de agua.

MMR les ha proporcionado La Flaca, la bicicleta que acompañará a la asturiana en la aventura. Judith explica que no es atleta profesional, por lo que rodará de sol a sol con la única intención de finalizar el reto. "El objetivo es llegar, finalizar el reto y no batir ningún tipo de récord, no es ese el objetivo de nuestras aventuras", afirma.

¿Cómo nace esta aventura?

Judith explica el origen de este proyecto con entusiasmo: "Motorcycle experiences nació en 2015, no sólo como una empresa de viajes en moto, sino que también era una forma de realizarse, de hacer aventuras extremas, con la peculiaridad de que cada año realizaríamos un reto nunca antes alcanzado. Además, cada año hacemos una reivindicación social diferente a través de esos retos".

Este año la importancia de su reivindicación está cargada de fuerza y apoyo a las mujeres, ya que su objetivo es apoyar la lucha contra la violencia machista. Judith se puso en contacto con el gobierno del Principado de Asturias para informarles sobre sus objetivos y a partir de ahí empezaron a formar parte del pacto social contra la violencia sobre las mujeres. José hizo lo propio con las instituciones granadinas. La llamada de atención sobre este tema se llevará a cabo en tres retos diferentes.

El primero de ellos fue en enero y consistía en la ascensión al Mulhacén corriendo, un reto que no fue culminado por las condiciones atmosféricas, las únicas que pueden frenar al equipo. Pero que no decaigan los ánimos, Judith promete terminar lo que empezó en junio de este mismo año. El segundo es en el que comienzan este viernes, 'Con2ruedas'. Y el último reto del año es 'Transeurasia Polar Expeditión', que consiste en cruzar Europa y Asia en motocicleta, será en diciembre y partirán de Cabo Finisterre para rodar 4000 kilómetros por pleno círculo polar ártico a -50 grados centígrados. Un viaje que José lleva estudiando unos tres o cuatro años.

Tres mensajes

Antes de partir el equipo lanza tres mensajes claros. El primero y más importante es de Judith: "Que nunca nos digan a ninguna si podemos o no hacer algo, ya que las únicas que tenemos que decir si podemos o no hacerlo somos nosotras", queda claro.

El segundo de ellos es un llamamiento a los patrocinadores para que les echen una mano, ya que la financiación de sus aventuras es algo que sale íntegramente de sus sueldos de trabajadores normales, unos presupuestos que rondan desde los 3000 euros en 'Con2ruedas' a los 50.000 euros en 'Transeurasia Polar Expeditión'. Entre los patrocinadores de la actual aventura 'Con2ruedas' se encuentran MMR que estará presente tanto en la bicicleta como en la ropa de Judith y Legea que les ha equipado con la ropa de descanso y entrenamiento.

Por último hacen un llamamiento a los amantes y profesionales del audiovisual, para que marchen con ellos a las aventuras para registrarlas a cambio de todos los derechos del material filmado. Destacan que es curioso que "ninguna productora española" les ha querido escuchar, "mientras que sí lo han hecho productoras americanas y francesas".

Es hora de cambiar el chip, de ver que todo eso es posible y que lo único que hace falta es "soñar lejos".O al menos ese es el lema bajo el que lo han hecho Judith y José.