El tráfico en el Realejo, a debate

Uno detrás de otro, quince autobuses escolares convierten el eje que media entre la calle Pavaneras, Santa Escolástica, Plaza Fortuny, Plaza del Realejo, Molinos y Cuesta de Escoriaza, en un cuello de botella que ahoga el tráfico y el bienestar de los vecinos de Realejo. Dos veces al día, más escalonado a primera hora de la mañana y con menor efecto, pero como un grano infectado a punto de reventar al mediodía, la escena combina esta caravana de buses escolares con los taxis, las furgonetas, el tráfico privado, las motos que se desvían por las aceras con el consiguiente peligro, los minibuses de la Rober que suben a la Alhambra, las bicis y, para completar la escena, el trenecito. El resultado, es un mosqueo generalizado y, de rebote, las ganas que ha generado solucionarlo. Es solo un ejemplo de los problemas que el tráfico genera en el barrio del Realejo. Hay muchos más, desde las plazas de carga y descarga hasta las de aparcamiento.

Este cúmulo de razones ha llevado a reunir esta tarde, a partir de las 17 horas, al Observatorio de la Movilidad con un solo punto en el orden del día: los problemas de la movilidad en el Realejo. La convocatoria, que ha cambiado por razones de logística de la sede de la escuela de Arquitectura en el Campo del Príncipe al Salón de Plenos en la propia Plaza del Carmen, la firma la concejala del ramo, Raquel Ruz.

ORDEN DEL DÍA Observatorio de la Movilidad Concejalía de Movilidad, Protección Ciudadana, Turismo, Comercio y Emprendimiento: Estudio de Movilidad del Barrio del Realejo Los y las comparecientes dispondrán de 15 minutos para su exposición con el siguiente orden de intervención: 17:00 horas. La Asociación de Vecinos del Realejo 17:15 horas: La Asociación de Vecinos del Barranco del Abogado 17:30 horas: Escuela de Arquitectura 17:45 horas: Colegio Público José Hurtado 18:00 horas: Teatro Alhambra 18:15 horas: Colegio Ave María Vistillas 18:30 horas: Plataforma Vecinos del Realejo

El orden del día es el siguiente, y presenta como novedad que como representantes vecinales no solo comparecerá la Asociación de Vecinos del Realejo, sino que también se ha llamado a participar a la Plataforma de Vecinos del Realejo. Hay que tener en cuenta que ambas asociaciones no mantienen relaciones y se culpan la una a la otra y viceversa de no atender a los problemas reales del barrio, como pudo comprobarse en la asamblea general anual que mantuvo la AA VV del Realejo hace dos semanas, y a la que asistió este periódico

Por lo demás, todos contarán con un cuarto de hora para sus exposiciones y además de las asociaciones mencionadas, también intervendrán la Asociación de Vecinos del Barranco del Abogado, la Escuela de Arquitectura, el colegio público Hurtado, el Teatro Alhambra, y el colegio Vistillas. También se informa que "el resto de colectivos y grupos políticos lo harán en la próxima convocatoria".