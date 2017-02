Observatorio de Movilidad: «El Realejo está esperando una solución»

La concejala socialista Raquel Ruz abrió esta tarde la sesión del Observatorio del a Movilidad a las cinco en punto. Asumió que «el Realejo tiene un problema de movilidad importante y por tanto no nos importa convocar las sesiones que sean necesarias para buscar soluciones».

Asociación de Vecinos Realejo

«Queremos policía para que las motos no vayan por las aceras»

Dio de inmediato la palabra a la presidenta de la asociación de vecinos del Realejo, quien expuso que «nuestro barrio está bien relacionado con el Centro con el sistema de buses que pasa». Habló de ellos y consideró que «los vecinos vemos que el C3 cambie su itinerario, en vez de Ancha Santa Domingo, por Plaza de Campos, Cuesta Progreso y San Martías hasta Plaza I la Católica, como antes. Son calles muy estrechas y sin aceras, con peligro para peatones».

JAVIER F. BARRERA

Respecto al tráfico certificó que la circulación es fluida «excepto a la hora de la entrada y salida de los colegios del barrio». Explicó que «aunque la subida y bajada se hace con rapidez, el director de un colegio dice que tardan 1 minuto y 10 segundos», el resultado es que «es contaminación y atascos, y los vecinos presentan quejas, pero hay pocas soluciones. Se ha hablado de cambiar las paradas, al Salón, pero los niños tienen que pasar por calles como la Cuesta del Pescado, sin aceras , por lo que es peligrosa».

Además, pidió Policía para evitar que las motos circulen por las aceras para evitar los atascos y también pidio controlar las bicicletas que van a contramano y a toda velocidad por las aceras.

Respecto a la peatonalización, argumentó que «no se conseguirá porque también son parte del barrio los comercios y restaurantes y bares y los dueños no lo consentirían, porque si es peatonal tendrían que desaparecer los bares, porque tienen que recibir a los camiones con las mercancías».

Asociación de Vecinos Barranco del Abogado

«En el barrio solo tenemos una entrada y una salida»

El representante de la AA VV Barranco del Abogado se manifestó temeroso de la peatonalización «porque en el barrio solo tenemos una entrada y una salida: Molinos, Caidero y Camino Nuevo del Cementerio y por el otro lado, por Santa María de la Alhambra».

Su intervención fue muy interesante porque sirvió para desmitificar elproceso de peatonalización. El representante de IU manifestó que «lo que describes implica la necesidad de la peatonalización» y la de Vamos Granada aseguró que «no conozco ningún barrio peatonalizado con acceso prohibido a todos los vehículos. Hay horarios de carga y descarga y permisos para residentes. Hay experiencias en la propia ciudad en el centro donde tras los recelos los comerciantes están contentos». Y más, «una peatonalización que restringe la entrada de vehículos de fuera del barrio permite mejor tráfico a los del barrio».

De igual forma se expresó Ciudadanos: «La peatonalización no quiere decir que no entre ningún coche sino priorizar, que no sea una vía más de circulación». El consenso fue tal que el Partido Popular manifestó que no era suficiente «peatonalizar sin tener resuelto que haya suficientes aparcamientos porque una cosa va unida a la otra». Y terminó: «No hay que asustarse de la peatonalización si tenemos suficientes plazas para los vecinos».

Escuela de Arquitectura

«Ofrezco la escuela para realizar todos los estudios»

Intervino el director para dejar claro que «el tema de la movilidad es complejo e importante para solucionarlo en cuatro palabras», pero rápidamento realizó un ofrecimiento: «Como director no puedo dar un diagnóstico del barrio, pero sí ofrezco la Escuela y la UGR para hacer todos los estudios, tenemos plantilla de profesores y el caldo de cultivo de los estudiantes».

Rápidamente, realizó un listado de problemas, soluciones e ideas:

-«El que no quiera ver el problema de los buses escolares y las motos por las aceras...»:

-«Está inventado lo de los caminos escolares seguros y lo de la velocidad controlada».

-«El tráfico lo genera en el barrio la gente que no reside».

-«Regular la carga y descarga, está inventado, no es nuevo».

-«Potenciar lo peatonal. Potenciar la bici, es un medio de locomoción barato, cómodo y sano».

-«Hay hitos que obstaculizan a embarazadas, ancianos, carritos».

-«El tema del pavimento, que hay que estudiarlo, es complejo porque tiene su parte patrimonial, pero hay que ser consciente del mundo en el que vivimos que determinado pavimento causa ruidos, acerado estrecho, se ha hablado de quitar el acerado…».

-«Parking en el barrio, un error, es meter coches en el barrio. Hay otras soluciones, por eso hablo de estudiarlo con detenimiento, o parking disuasorio para que no tenga que entrar el coche».

Y por último, «el problema de la contaminación y el problema del ruido, que causa molestias».

/ JAVIER F. BARRERA

AMPAS del Colegio Público José Hurtado y de la Escuela Infantil Príncipe

«El regalo que daremos al Realejo es el de los niños y niñas en las calles»

El representante de los centros públicos del barrio expresó dos reivindicaciones como necesidades:

-Entorno seguro y saludable. «Más entornos escolares y no tantos caminos, nuestro colegio es de proximidad y la relación es peatonal. No es tanto un tema para con los centros privados con rutas desde un parking hasta el centro sino un tema de acondicionamiento del entorno. Entndemos que a medio y largo plazo si avanzamos en la seguridad el regalo que daremos al Realejo es el de los niños y niñas en las calles en un entorno más sociable, es una inversión».

-Proponen

-A corto plazo. «Cosas muy inmediatas, una actuación ejecutiva en la que se solucionen puntos negros, desde el contenedor de la puerta del centro escolar que elimina la visibilidad, o más pasos de cebra».

-A medio y largo plazo, al hilo de los estudios. Demandar la creación de un marco de colaboración para el estudio y diagnóstico del entorno escolar pero participado por la comunidad escolar, por lo que va a arrojar y también por lo que va a generar. Le damos un valor pedagógico a la experiencia si incorporamos al ciudadano, y así el resultado tendrá un valor añadido».

Teatro Alhambra

«El Realejo es un pueblo casi autónomo»

«Hay que viajar, han dicho, yo viajo mucho y veo soluciones maravillosas en ciudades con una complejidad arqueológica brutal, incluso con sorpresas arqueológicas que se han puesto en valor. Aquí en Granada es impensable».

Prosiguió que «hay cosas de las que nunca se hablan. Es un barrio de servicios. Hay muchos bares y muchos comercios. Es un pueblo casi autónomo. Y le falta la puesta en valor del patrimonio que incluso los propios granadinos no saben lo que hay desde el Barranco del Abogado hasta la Carrera de la Virgen, están sin iluminar y estamos hartos de ver a turistas despistados con el plano en la mano».

El Teatro Alhambra, recordó, «lleva 25 años entre el deseo y lo posible, y alabo la llamada a la participación y es importante que tengamos una información que fluya, y que seamos solidarios». Y terminó: «El barrio está esperando una solución»

/ JAVIER F. BARRERA

Colegio Ave María Vistillas

«Si el Ave María es parte de la solución, ahí estaremos»

El representante arracó con un «estamos sensibilizados». Explicó la experiencia que tienen con el aparcamiento en el colegio Ave María de la calle Molinos: «Hemos comprobado las demandas y las necesidades, que acceden al barrio para unos servicios determinados, para el comercio, el hospedaje, o empezando por nososotros mismos, que tenemos una residencia escolar en el propio recinto».

Se preguntó si se puede peatonalizar, y respondió: «No lo sé, y no nos corresponde a nosotros. Se basará en las conclusiones de los técnicos. Pero sí hemos visto que hay demandas de plazas para residentes, Emasagra, Teatro Alhambra, hoteles incluso padres que dejan en el cole a su hijo y utilizan el parking».

Terminó que «como institución, al Ave María le gustaría formar parte de la solución. Si el parking Ave María es parte de la solución, ahí estaremos».

Plataforma Vecinos Realejo

«Que los niños vayan andandito. Verás cómo ganamos todos»

Se definió como un grupo de «vecinos que queremos mejorar nuestro entorno» y recordó que «llevamos un año presentando muchas propuestas, entre ellas la semipeatonalización», que resumió de la siguiente forma:

Residentes y transporte público, pero uno, no todos. El eje del Realejo tiene más tráfico que la Gran Vía, según un estudio de la Escuela de Arquitectura

-Reducción de la velocidad

-Retirada de los hitos

-Regulación de la carga y descarga, con un horario, no es complicado

-Propuso hacer pruebas con el transporte escolar, carga y descarga, «que los niños vayan andandito. Y ya verás cómo ganamos todo».