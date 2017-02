La Junta reclama por escrito al ministerio el abono íntegro de las becas a los alumnos de FP

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, telefoneó ayer al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para exigir que se abonen las becas pendientes a los alumnos no universitarios y que resuelva la situación de los de Formación Profesional que pueden perder el 90 % de las ayudas. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, informó de esta iniciativa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que detalló que Jiménez Barrios ha transmitido al ministro la «preocupación» de la Junta por la situación de los más de 2.000 alumnos de Formación Profesional de Andalucía que podrían recibir sólo 260 euros de los 3.000 que esperaban por una interpretación de la norma.

Vázquez informó de que la Consejería de Educación de la Junta ha remitido también un escrito al Ministerio para reclamar una solución.

El Gobierno andaluz rechazó ayer también y expresó su «profundo malestar» por el trato «injusto y discriminatorio» del Ministerio de Educación hacia los estudiantes no universitarios de Andalucía, pues 133.000 estudiantes siguen sin cobrar sus becas.

«Parece que el ministro no tiene tiempo para firmar un papel», lamentó el portavoz, que se preguntó «por qué se produce ese castigo».

«Los estudiantes andaluces no están recibiendo a tiempo sus becas», lamentó Vázquez, quien criticó especialmente las «cantidades ridículas» que van a recibir entre 2.000 y 3.000 alumnos de Formación Profesional por «una interpretación en beneficio propio de una norma». Según el portavoz, las ayudas «recortadas» se quedarán «en sólo 260 euros» a pesar de que los alumnos «cumplen los requisitos» para recibir las becas, pero el Ministerio de Educación ha considerado que la convalidación de asignaturas supone «una matricula parcial». Se trata de una decisión «salvaje», según la Junta, quien insistió en que el Gobierno no puede «interpretar una norma en beneficio propio». «Es una barbaridad, una injusticia, y este Gobierno va a estar al lado de los estudiantes andaluces; la Junta va a pelear para que no les arrebaten los derechos que les corresponden», enfatizó. Criticó también que el Ministerio «tarde tanto» en abonar las ayudas a los estudiantes de Andalucía mientras «se beneficia a otros territorios» y apostilló que «los estudiantes andaluces no pueden ser menos».

Apoyos

Este asunto provocó ayer reacciones de los grupos de Podemos e Izquierda Unida. La presidenta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga, pidió a la Junta que se «implique» para resolver la «drástica e inesperada reducción» de becas a miles de estudiantes de FP. Los parlamentarios Carmen Lizárraga y Jesús de Manuel acompañaron ayer a un grupo de estudiantes para visualizar y apoyar sus reivindicaciones contra un descenso de becas que Podemos achaca a «una interpretación perjudicial de la norma». «Miles de estudiantes de módulos de FP se encuentran con la sorpresa de ver reducida su beca drásticamente, lo que atenta contra el derecho de seguir recibiendo formación y oportunidades en su futuro laboral», afirmó Lizárraga.

Jesús de Manuel informó de la próxima presentación en marzo en el Parlamento andaluz por diferentes grupos, entre ellos Podemos, de una ley que garantice un 5% respecto al PIB de la inversión en educación, «lo que supondría un aumento de 740 millones en el presupuesto que hay este año» para esta materia.

Izquierda Unida, por su parte, presentará iniciativas en la Diputación Provincial, el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados para que restaure el importe íntegro de las becas. Además, los representantes del colectivo de alumnos afectados se reunirán con el delegado de Educación a instancias de IU, cuyo coordinador provincial, Manuel Morales, se reunió ayer con estudiantes del IES Hermenegildo Lanz.