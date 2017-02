Historias de una beca que casi no existió: "Me ha prestado dinero mi compañero de piso"

"Me ha tenido que prestar dinero mi compañero de piso porque no tengo". Quien se expresa así es Juan Domínguez, alumno del ciclo superior de automoción y robótica en el Ave María San Cristóbal, al que le habían comunicado hace unos días que su beca del Ministerio de este curso era de 260 euros. Había convalidado una asignatura del ciclo medio y había visto reducida drásticamente la ayuda al pasar de 3.000 euros a los 260 euros señalados. Es de Huelva y sus padres están en paro desde hace años. No se podía creer que el año pasado, que hizo el ciclo medio en su ciudad, perdiera la beca "por pasarnos en 50 euros" porque sus progenitores vendieron una propiedad para poder vivir.

Si la Administración no hubiera dado el giro que ha anunciado este miércoles, Juan hubiera tenido que hacer las maletas para volver a Huelva. Lo mismo le ocurre a Mercedes Martínez, que hace un ciclo superior de la rama sanitaria, y sin los 3.000 euros de la beca, a pesar de estar todo el verano pasado trabajando, no podría quedarse en Granada. Tendría que volver a su pueblo, que es Larva (Jaén).

La situación para estos estudiantes y muchos más, que hablaron con este diario antes de conocer que la Administración rectificaba, era tensa. Hace días que están presentando alegaciones y protestando. No entendían como teniendo buenas notas y reuniendo todos los requisitos académicos y económicos, por convalidar una asignatura se quedaran sin ayuda del Gobierno. La habían convalidado porque les habían dicho que podían porque si no la hubieran cursado de nuevo sin problemas.

Los afectados cuentan sus casos

A Elena Fernández y Miguel Ángel Torres, una de Salobreña, y el otro de Lucena (Córdoba), hubieran tenido que regresar a sus casas. Habían convalidado una asignatura y se veían en una situación complicada. Rafael Ariza, que es de Guadix, esperaba 1.500 euros y la “variable”, que puede suponer que al final reciba unos 2.300 euros. Esa fue la cantidad que le aprobó el Ministerio el año pasado. Este, de momento, le habían concedido 260 euros. José Medina, que es de Sabiote (Jaén), no entendía cómo por convalidar una asignatura le habían podido pasar de 3.000 a 260 euros. El año pasado tuvo matrícula de honor. En Granada de momento está viviendo de parte de la beca del año pasado.

Estas son sus historias:

El anuncio del Ministerio

Fue, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, quienes tras varios días de denuncias por parte de los alumnos, anunciaron este miércoles en Málaga que el Gobierno central pagará las becas completas a los estudiantes andaluces de Ciclos Formativos de Grado Superior que se habían quedado sin ayudas o con éstas incompletas por un “problema administrativo”. Así se informó por parte de la Junta de Andalucía en una nota de prensa ayer.

"El problema se va a solucionar, de tal forma que los que han cobrado una parte de su beca la cobrarán completa y los que no han cobrado nada lo cobrarán"

"El ministro ha reconocido que fue el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien le trasladó telefónicamente esta problemática. Méndez de Vigo ha señalado, después de haber estudiado el asunto en su departamento, que el problema se va a solucionar, de tal forma que los que han cobrado una parte de su beca la cobrarán completa y los que no han cobrado nada lo cobrarán". Son las palabras recogidas en la nota de prensa de la Administración autonómica.

En Granada, antes del anuncio del ministro, el delegado territorial de Educación, Germán González, se había reunido temprano con algunos de los 403 alumnos de Formación Profesional afectados por "la interpretación restrictiva que realiza el Ministerio sobre la normativa estatal de becas, y que ha ocasionado drásticas reducciones en la cuantía recibida a causa de haber convalidado alguna asignatura".

En Málaga, Díaz agradeció que este problema se haya podido resolver con celeridad y que a partir de este momento "esos jóvenes tengan la garantía, la seguridad y la certeza de que toda su preocupación tiene que estar en el esfuerzo y en el estudio y que este problema administrativo ha quedado resuelto".

Este periódico pudo hablar ayer, antes de que las autoridades anunciaran que se les pagará la beca íntegra, historias de estudiantes que sin la cuantía económica de 2.000 o 3.000 euros, que suelen ser lo que suelen recibir dependiendo de las variables, tendrían que dejar los estudios.