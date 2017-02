La Mesa del Ferrocarril espera la cita de Fomento tras el éxito del 12 a las 12

La verdad es que es un acierto presionar de esta manera para poder solucionar de una vez el problema en el que nos han metido los gobiernos del PSOE y del PP, no lo olvidemos. Lo que es increíble y, cada día que pasa mejora, es ver la actitud del Alcalde, tan activa y presente en todos los actos y pasos que se van dando en esta causa. Es más, se han copiado algunos de los métodos utilizados en la causa de los DOS HOSPITALES, donde no se le vio ni se le esperó a Cuenca. Tampoco le hemos visto abrir la boca con el falso TRANVÍA-METRO. En fin, esperemos que consigan arreglar el problemón del AVE, pero es importante saber que tener un Alcalde sólo para unas cosas y no para otras. Rezad para que vuestro problema venga de Madrid, porque si no...no esperéis que este hombre haga nada.