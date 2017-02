Exigen que se acorten los plazos para el AVE

Las reacciones a la manifestación de este domingo para reclamar el fin del aislamiento ferroviario se están sucediendo este lunes. Tras la salida a la calle de miles de personas el domingo, los representantes institucionales han empezado a reclamar al ministerio de Fomento que demuestre que Granada es una prioridad, como dijo el ministro Íñigo de la Serna en su reciente visita a Granada.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha asegurado que “Granada está despertando” y anunció que ha convocado para este martes una reunión de la Mesa del Ferrocarril, en la que están todas las instituciones y representantes sociales. “Hay que seguir trabajando, no sólo para pedir la comisión de seguimiento para que nos den explicaciones, sino que si de verdad Granada es prioritaria, que se acorten los plazos”, reclamó el regidor.

Cuenca, además, ha respondido esta mañana a los periodistas sobre su ausencia en la manifestación del domingo. "Nadie duda de que desde el primer momento, junto al resto de instituciones, me he puesto el primero en la defensa de las reivindicaciones que escucho y entiendo justas. Pero para evitar polémicas, mi trabajo, como en otras causas, ha sido el trabajo institucional, mi trabajo es unir a todas las instituciones y defender a Granada. Lo primero no es quien si, y quien no. Lo primero es defender los intereses de Granada y que tengamos conexiones ferroviarias cuanto antes".

Empresas y UGR

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva, destacó que “cuando una ciudad hace cosas como estas, es un toque de atención, algo no está funcionando”. Cuerva reclamó al Gobierno que “se haga eco” de las peticiones de los ciudadanos y pidió que se cumplan “los compromisos adquiridos, tiene que convocar la comisión de seguimiento; tiene que haber transparencia con la realidad del tren de Alta Velocidad”.

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, señaló que la Universidad “está perdiendo congresos de dos y tres mil personas”. Puso el ejemplo concreto de una cita en 2016, cuando perdieron la asamblea de Universia, que iba a convocar a todos los rectores españoles y latinoamericanos, que no se pudo celebrar por los problemas con las comunicaciones. Aranda mostró los problemas que supone para “la transferencia de la Universidad con la sociedad”, ya que no pueden venir de fuera, pero también tienen problemas los miembros de la comunidad universitaria granadina para participar en otras citas y salir fuera.

Sandra García, delegada del Gobierno de la Junta, incidió en que Granada “quiere un AVE de verdad, queremos la reconexión por Moreda y plazos para la Variante y el soterramiento”.