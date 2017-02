"Soy agorafóbico; si no tomo las pastillas no puedo ir ni a por pan"

La agorafobia, según recoge el diccionario, es el miedo a los espacios abiertos, como las plazas, las avenidas o el campo. Marco (nombre ficticio) lo define mucho mejor. Es agorafóbico y, cuando sale de casa y tiene que hablar con la gente, siente tal pavor que sólo puede controlar parcialmente el temblor de sus cuerdas vocales y de sus manos con Tranquimazín. «Si no tomo las pastillas no puedo ir ni a comprar una barra de pan», asegura. «La sensación es como si alguien te estuviese esperando en una esquina para pegarte un tiro, y tú sabes que está en la esquina y tienes que pasar por ella sí o sí».

El encuentro con la periodista transcurre en el despacho de su abogado, Martín Domingo, en la capital. Marco ha hecho un esfuerzo titánico para acudir. Ha aumentado su dosis para poder narrar a IDEAL su historia. Lleva otras dos píldoras en el bolsillo, por si acaso. Quiere que se sepa lo que le ha pasado con su compañía de seguros, contra la que prepara, según anuncia su letrado, una demanda.

La compañía es Generali, de acuerdo con la documentación facilitada a este diario, en la que figura el último burofax que Marco puso a la compañía reiterándole su petición «de indemnización en la cantidad de 199.576 euros, establecidos en la póliza suscrita». Esos casi 200.000 euros se habían fijado para el caso de que le fuera concedida, «como efectiva y desgraciadamente ha ocurrido» una invalidez permanente absoluta.

Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fechada el 11 de mayo del año pasado, le reconoce ese grado de invalidez por «trastorno de angustia con agorafobia». Sin embargo, la compañía, el pasado 26 de septiembre, le mandó una carta en la que le comunicaba que lamentaba, en relación con su expediente de siniestro, «no poder tomar» a su cargo «las consecuencias económicas del mismo, de conformidad con las condiciones particulares y generales de la póliza, toda vez que las patologías que lo motivan tienen su origen en fecha anterior al efecto de la póliza suscrita».

Marco discrepa completamente de esa justificación. Asegura que nunca antes de 2013 -fecha en la que se le diagnosticó el intenso episodio psiquiátrico que ahora le impide trabajar y llevar una vida normal- había estado de baja por la continua, incontrolable e insoportable ansiedad que le genera su agorafobia. Vive con pánico.

Primera crisis

Reconoce que en 1999 tuvo ciertamente un episodio de ansiedad -la primera sentencia judicial que obtuvo, emitida por el Juzgado de lo Social 2, remonta el origen de su padecimiento a ese año-, pero tanto él como su letrado garantizan que lo superó en pocos meses, sin llegar a darse de baja. Es más, posee un informe emitido el 22 de diciembre pasado en el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) certifica que no tiene historia de salud mental entre los años 2000 y 2012.

«Verdad absoluta»

La póliza la firmó hace casi diez años y, antes de hacerlo, se sometió a «un reconocimiento médico» y respondió a todas las preguntas «con la verdad absoluta». Nadie le preguntó, no obstante, si había tenido alguna vez «episodios psiquiátricos». Había además prácticamente olvidado aquella primera vez que la ansiedad le doblegó. Ocurrió en diciembre de 1999, tras una importante reunión de empresa en Barcelona. Al concluirla, Marco comenzó a sentirse mal. «Fue una sensación de angustia y de mareo». Todos se dirigieron al comedor y él fue incapaz de entrar. «Fue una situación chocante, porque no la había vivido jamás», señala. Llegó a creer que iba sufrir un infarto.

Tras superar aquella crisis, hasta 2013 no volvió a sentir nada parecido. Ese año fue despedido de su empresa; hubo un ERE. Tenía 55 años. Como un ogro voraz, su agorafobia comenzó a devorar su estabilidad mental hasta el punto de no poder articular palabra ante desconocidos. Relacionarse con conocidos era también como subir una montaña. Por la actividad comercial y el cargo que tenía en su empresa -era gerente territorial en Andalucía-, estaba más que acostumbrado a visitar a diario a médicos y a exponer planes de marketing ante decenas de personas. Pero, de repente, pasó de ser un exitoso ejecutivo que dominaba el mundo del medicamento a no poder dominarse a sí mismo. «Había pasado de ser un líder a ser un cero a la izquierda», dice con impotencia.

Su abogado deja claro un punto que considera «muy importante»: Marco se hizo ese seguro en 2007 -si bien lo amplió al año siguiente- porque firmó una hipoteca y fue una «condición» del banco. Actualmente, vive en un pueblo de Granada con el apoyo incondicional de su esposa. Se ha llegado a hacer pruebas neurológicas para descartar el párkinson y no lo padece. El encuentro concluye y sus manos tiemblan más que al principio. Tiene otra nueva esquina que doblar en su vida y quiere evitarla: la judicial. Este diario ha tratado de recabar, sin éxito, la versión de la aseguradora.