Grupo Autoescuelas Molina lidera la oferta formativa en Granada

Formarse es fundamental para encauzar tu desarrollo profesional. Elegir bien el centro de formación es un aspecto muy a tener en cuenta porque de ello depende el éxito del reto que tengas en mente. Si quieres conseguir el carné de cualquier tipo de vehículo, convertirte en vigilante de seguridad, obtener el certificado para ser operador de aparatos elevadores o trabajar como manipulador de alimentos, puedes informarte en las delegaciones que el Grupo Autoescuelas Molina por toda Granada. Además, para los interesados en los cursos de automoción, dispone de pistas propias, es la única autoescuela que cuentas con ellas para que sus alumnos practiquen en los permisos de moto (AM, A1, A2); los permisos profesionales de camión (C1, C); tráiler (C+E) y autobús (D) en unas instalaciones que se encuentran próximas a la zona del examen de circulación, con el consecuente ahorro que eso supone porque no tienes que gastar clases en desplazarte a la zona de examen.

Expertos

El equipo de profesores del Grupo Autoescuelas Molina tiene una amplia experiencia formativa. Te acompañarán para conseguir el CAP (Certificado de aptitud profesional) inicial o de formación continua de mercancías y viajeros para conductores profesionales de transporte, los cursos ADR de mercancías peligrosas básico, cisternas, explosivos y radiactivos que te preparan para superar las pruebas a las que somete la Jefatura de Tráfico a los aspirantes a la obtención de la autorización ADR, el Certificado de Competencia de bienestar animal en el transporte, trabajar como vigilante de seguridad, ser operador de aparatos elevadores y conseguir el carné de manipulador de alimentos, alérgenos y seguridad alimentaria.

Confía en Grupo Autoescuelas Molina para tu formación, por su experiencia, por sus instalaciones y por la alta cualificación profesional de su profesorado. El éxito te acompañará, seguro.