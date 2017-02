Alumnos de FP denuncian que les han reducido la beca de 3.000 euros a 260

«Esperaba una beca de 3.000 euros y me han comunicado que me han aprobado la concesión de 260 euros». Le ha pasado a Bartolomé Blanca, estudiante de segundo del ciclo superior de informática en desarrollo de aplicaciones web. Está cursando sus estudios en el instituto Hermenegildo Lanz de la capital. Este joven es de Villanueva de Córdoba y la sorpresa ha sido mayúscula cuando le han comunicado que la beca del Ministerio de Educación que esperaba se reduce de manera drástica porque su matrícula es parcial. «Cosa que no es así y la administraciones se contradicen», asegura. El problema ha llegado por la convalidación de asignaturas.

«Muchos tenemos que abandonar nuestros estudios por este motivo»

Bartolomé es uno de los jóvenes afectados que ha denunciado que en este curso 2016-2017 han solicitado la convalidación del módulo (asignatura) de Empresas e Iniciativa Emprendedora (EIE) o la asignatura de Formación y Orientación Laboral (FOL) «y donde estamos matriculados en un curso completo -explican- la Junta ha interpretado dichas convalidaciones como que estamos matriculados parcialmente». Así lo interpretan ellos. Las administraciones tienen otros puntos de vista.

Han convalidado estas asignaturas porque las tenían cursadas de otros estudios. Se lo permitían y en ningún caso les advertían de que se interpretaría como matrícula parcial. «Si así nos lo hubieran dicho, yo me hubiera matriculado y no lo hubiera convalidado», lamenta Bartolomé Blanca. Dice que esta acción los ha llevado a una situación muy comprometida. Todo ello podría suponer tener que dejar los estudios y volver a su casa.

«Esto nos afecta de tal manera que el importe que deberíamos de haber recibido sería de una cuantía fija ligada a la renta de 1.500 euros, más su respectiva variable, así como la cuantía ligada a la residencia de 1.500 euros y hemos recibido únicamente la parte de la beca básica (200 euros) y la variable mínima (60 euros). Esto es una injusticia puesto que con ese dinero nos costeamos unos estudios para poder tener un futuro, pero al no darnos lo que por derecho y requisitos deberían de darnos, muchos estudiantes tenemos que abandonar nuestros estudios.

Interpretación más flexible

La Consejería de Educación, por su parte, indicó a este periódico que siempre ha mostrado su disconformidad con la interpretación restrictiva de la convocatoria de becas. «Esta interpretación afecta a todo el territorio nacional por ser una convocatoria del Ministerio de Educación y la consejería aplica sus criterios. De hecho, en nuestras convocatorias en supuestos similares la interpretación es más amplia y flexible, considerándose como matrícula completa aún cuando se obtenga alguna convalidación».

Los estudiantes afectados han presentado alegaciones en la Delegación de la Junta de Andalucía y en la Subdelegación del Gobierno. En otras provincias andaluzas, y según les han dicho también ya en otras comunidades fuera de Andalucía, se han repetido los problemas.

Los alumnos califican la situación que están viviendo como «una injusticia». Reclaman una rectificación urgente del error «tan grave» que la Junta de Andalucía ha cometido, «porque tenemos todos los documentos que alegan que tenemos la razón».

Por su parte, el PSOE ha exigido al Gobierno una solución para los estudiantes de FP que reciban menos beca por tener asignaturas convalidadas. En una iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados -fechada el 9 de febrero- solicita que para este curso se decante por la interpretación del decreto de becas más favorable al alumno y que para los siguientes cursos suprima el apartado de la norma que ha hecho que cientos de estudiantes andaluces vean recortada la cuantía de su beca por tener convalidadas asignaturas. El escrito está firmado por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

Los estudiantes quieren su dinero y que no les «mareen» con «interpretaciones».