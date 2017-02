La Junta recalca que solo entran en la negociación de la educación concertada las líneas sin alumnos

La consejera de Educación de la Junta, Adelaida de la Calle, ha confiado en que no se produzcan las manifestaciones de centros concertados porque no habrá "herida" y ha detallado que solo entran en la negociación las líneas que carezcan de alumnos con criterios de números "realistas".

De la Calle ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas en Granada y ha confiado en que el sector de la concertada no se manifieste en la calle porque "no hay que poner la venda antes de tener una herida, que herida no va a existir".

La titular de Educación ha recordado que el proceso de negociación con los centros concertados se repite cada cuatro años, con el mismo procedimiento, y que siempre genera alarma por parte de las empresas que gestionan estos centros.

Ha recalcado que la Junta asegura la escolarización de los niños, que el número de conciertos no baja y que si un alumno entró el año pasado a un ciclo de un centro concertado, continuará en ese centro.

Ha explicado además que se analizan los casos de centros con dos líneas de alumnos de tres años para saber si una de esas clases carece de alumnos y eliminarla, pero que serán las únicas unidades que entren en la negociación, que se realizará con "criterios de números realistas" y con el censo demográfico.

De la Calle ha abogado por administrar "bien" los recursos públicos y ha recordado que, desde el curso 2012-2013, se ha reducido en 32.000 el número de niños de Infantil.

"La planificación la hacemos con todo el rigor, teniendo en cuenta los datos censales de los ayuntamientos de hace tres años", ha sentenciado la consejera de Educación, que ha pedido ser "realistas y responsables" con el dinero público y que ha adelantado que la Junta mantendrá el próximo curso la misma oferta en educación pública del año anterior.

De la Calle ha recalcado además que aunque se eliminen líneas por criterios de alumnado en la educación pública, se mantendrá la plantilla de profesores, que podrían asignarse como docentes de apoyo en el marco del Plan de Éxito Educativo del Gobierno andaluz.

En otro orden de cosas, De la Calle ha pedido al PP que no genere alarma social con el pago de las becas y ha asegurado que la Junta se ha adelantado en la gestión de las suyas, de las que pagará el primer plazo el próximo mes de marzo.

"El PP nos ha metido el bulo que se le ha ocurrido", ha considerado la consejera de Educación, que ha dicho que la Junta solo ha ampliados los plazos de tramitación de las becas para cumplir la legislación.

Ha explicado que existen problemas con las becas de Formación Profesional, que "son del Ministerio, no de la Junta", ya que el Gobierno ha modificado los criterios de convalidaciones, por lo que "cientos de estudiantes" se quedarán sin ayuda.

De la Calle ha adelantado que la Junta insistirá para que el Gobierno modifique sus exigencias y ha recalcado que Andalucía es la comunidad autónoma con el sistema de becas "más fuerte" del país, "un sistema del que tenemos que estar orgullosos".