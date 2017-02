Los colegios concertados plantean una movilización el día 18 si no hay acuerdo

Cuatro son los colegios concertados granadinos que ahora, en el periodo de renovación de conciertos con la administración pública, se han encontrado con la propuesta de la Delegación de Educación de suprimir un aula de infantil a cada uno de ellos. El argumento de la Junta para eliminar alrededor de 100 plazas en colegios concertados de la provincia es que el 'Cristo de la Yedra' y 'Ave María-Casa Madre' en la capital, 'La Purísima' de Santa Fe y el colegio 'Santo Rosario' de Motril no contarán el próximo año con la demanda suficiente para llenar estas clases de infantil de 3 años después de haber realizado los estudios de natalidad que se llevan a cabo cada año.

Ante este anuncio, que también afectó al resto de provincias andaluzas, todos los colegios afectados manifestaron su desacuerdo y los granadinos no fueron menos. Tras organizar distintos actos en favor de la enseñanza concertada el pasado martes, la Delegación de Educación de Granada anunció por la noche que se había llegado a un primer acercamiento. La Junta mantuvo en sus declaraciones su postura de eliminar estas cuatro clases, pero abrió la puerta a nuevas negociaciones, puesto que el procedimiento aún está en fase de negociación.

Ayer, la Delegación de Educación reafirmó su posición, aunque aseguró que se trata de una decisión «flexible», ya que estas cuatro clases de infantil se recuperarían en los próximos años, cuando los estudios de natalidad indiquen que hay niños para llenar esas aulas.

La Junta mantiene su posición pero asegura que la negociación «sigue abierta»

Sin embargo, Escuelas Católicas no termina de ver esta solución y ayer anunció un calendario de movilizaciones para asegurar que ninguna de estas clases se pierda el próximo curso. Manuel Marchante, presidente provincial de Escuelas Católicas, aseguró que el proceso de negociación se encuentra actualmente en 'stand by', es decir que tanto la delegación como los colegios concertados permanecen a la espera de nuevas reuniones que den una salida al conflicto. Su intención no es quedarse de brazos cruzados hasta entonces.

Marchante aseguró que ya se encuentra organizando una recogida de firmas que entregarán el próximo día 14 a las distintas delegaciones provinciales, incluida Granada, así como a la Consejería. Además, plantea una movilización a nivel andaluz el próximo día 18, sábado, que en el caso de Granada tendrá lugar en la Fuente de las Batallas, donde volverán a manifestarse para no perder ni una sola de esas clases. «Es cierto que la administración no cierra el diálogo con nosotros, pero hasta ahora no tenemos respuesta, de ahí que vayamos a iniciar este calendario», señaló Marchante, cuyo colectivo rechaza de pleno los argumentos de la Junta de Andalucía al asegurar que, según sus estudios, estas clases sí que se llenarían.

Escuelas Católicas recogerá firmas para entregarlas en la administración el día 14

En el caso de Motril, por ejemplo, la eliminación de este aula de infantil significaría que la oferta del colegio concertado Santo Rosario en ese nivel educativo se reduciría a la mitad, puesto que pasaría de 50 a 25 plazas. «Tenemos constancia de que sí habrá demanda suficiente el próximo curso para llenar las dos clases. Según los datos, la media de la ratio en las aulas de infantil de tres años en Motril es de 22,53 niños, mientras el colegio Santo Rosario tiene una media de 24».

Menos ingresos y profesores

De forma paralela, estas escuelas temen que la reducción de estas clases de infantil de 3 años desemboque en una supresión progresiva en los niveles superiores a medida que pasen los años, puesto que se 'corta' la línea de entrada de alumnos. Esto, según señalaron desde Escuelas Católicas, significaría también en una reducción considerable de los ingresos de estos centros concertados y en el despido de profesores que, según señalaron, podrían reducirse a la mitad. «Si actualmente el Santo Rosario de Motril tiene entre 30 y 40 docentes, habría que despedir a la mitad con el tiempo porque las clases también se irían reduciendo. Y a la pérdida de ingresos por pérdida de alumnos habría que añadir también el pago a los trabajadores despedidos» que, según Marchante, en el caso de Granada podrían ascender a alrededor de 60, «si multiplicamos por cuatro el caso de Motril».

El delegado de Educación en Granada, Germán González, ya aseguró que todas las líneas de Primaria y Secundaria «que los centros ofertan en la actualidad tienen garantizada su continuidad en la renovación de los conciertos de los próximos meses». Concretamente, González afirmó que los cursos de entrada a esos niveles, 1º de Primaria y 1º de ESO, que son los que al final determinan la continuidad de la línea, no verán mermada su oferta actual, algo que sí ocurrirá con las plazas de Educación Infantil, precisamente, según señaló la delegación por «la reducción demográfica que se vive en el nivel de tres años».

Como medida complementaria, la delegación también anunció un aumento de unidades en Educación Especial en las concertadas. «Dentro de la planificación, se va a proponer la realización de ajustes de unidades que no afectan a la configuración real de los centros», señaló el delegado, que a su vez propuso el aumento en 12 unidades de la Educación Especial en toda la provincia.