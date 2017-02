Un juez eleva la indemnización a un jefe de obra de la A-7 al aplicar la normativa de la UE

El juez de lo Social 1 de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha elevado de 14.245 a 22.307 euros la indemnización que cobrará un jefe de obra de la autovía A-7 que demandó a la empresa constructora (FCC) tras finalizar su contrato. El magistrado ha decidido aumentar la indemnización al aplicar la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la UE en materia de contratación temporal, en la que se equipara al trabajador de duración determinada con un trabajador fijo a la hora de percibir una indemnización en las mismas condiciones de cese.

La sentencia del juzgado granadino fue emitida hace seis semanas (el 15 de diciembre del año pasado) e incluye un pronunciamiento novedoso al trasladar a un caso local las directrices europeas. El magistrado acoge las tesis de los togados de Luxemburgo -la sede el TJUE está allí- al concluir que «es contraria a la normativa comunitaria por ser discriminatoria, una norma que para el cese de los trabajadores temporales con contrato de obra prevé una indemnización inferior a la que correspondería a un trabajador fijo comparable que cesase por causas objetivas».

De este modo, el juez , que entiende que ha existido «una diferencia de trato injustificada en cuanto a las condiciones del cese respecto de un trabajador fijo», ha condenado a FCC, que en su día indemnizó al trabajador con 14. 245 euros, a abonarle ahora 8.061 euros más.

La resolución, a la que ha tenido acceso IDEAL y que podía ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estima de este modo «parcialmente» las pretensiones del trabajador, que planteó una demanda por despido «improcedente». En su demanda, el empleado, que estuvo trabajando para la empresa constructora entre julio de 2007 y mayo de 2015, alegaba que la contratación había «devenido en indefinida» al haber sido destinado «a obras distintas de la pactada», extremo que la empresa negó cuando contestó a la demanda, oponiéndose a ella.

El hecho de que el juez acabe aplicando la doctrina de la UE se debe a que el trabajador amplió en su momento la demanda, a fin de reclamar «de forma subsidiaria» que se le reconociera una indemnización por cese de 20 días por año de servicio, en aplicación precisamente de la referida sentencia europea relativa al cese de trabajadores interinos.

El demandante estuvo encargado de la construcción de uno de los tramos de la Costa, y el cese le fue comunicado por escrito el 22 de mayo de 2015, cuando expiraba el plazo de duración del contrato por terminación de la obra objeto del mismo.

El juez parte, según plasma en su sentencia, de la «regularidad del contrato de trabajo así como de la procedencia del cese por terminación de la obra». Así, el fondo del asunto estaba en los días de indemnización que le correspondían. En este sentido, el fallo aclara que cuando se produce el cese por causas objetivas de un trabajador fijo, la normativa interna prevé una indemnización de 20 días por año de servicio, mientras que cuanto se trata de trabajadores temporales la legislación fija una indemnización de 12 días en los casos de contratos por obra o servicio o eventuales, o nada en caso de interinos. En este litigio, la empresa dio al empleado la indemnización prevista para los trabajadores de obra en el convenio colectivo, «que es inferior a la que percibiría de ser fijo».

La empresa constructora planteaba que no cabía aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que «la normativa comunitaria sólo podría ser efectiva en relaciones de tipo vertical, frente a la propia administración, pero no de tipo horizontal entre particulares». Asimismo, indicaba que en el centro de trabajo no había trabajador comparable y que por tanto no existía discriminación.

Doctrina europea

Sin embargo, el magistrado cree que la sentencia del TJUE, de fecha 14 de septiembre de 2016, aunque se refería a una trabajadora interina, es «plenamente aplicable a este supuesto», pues se trata de un contrato de obra que entraría en la definición de un trabajador de duración determinada. Y en cuanto al hecho de que el demandante fuese el único jefe de obra, subraya que «es evidente» que un encargado de obra que en la empresa tuviese carácter fijo al cesar tendría derecho a la indemnización que prevé el Estatuto de los Trabajadores: «20 días por año de servicio».