Los centros concertados piden a la Junta que no les cierre clases el próximo curso

Los más de cincuenta colegios concertados de la provincia de Granada leerán hoy un comunicado de forma simultánea con el resto de centros andaluces en el que exigirán al Gobierno de Susana Díaz que respete «el derecho de los padres a elegir el colegio» en el que deben estudiar sus hijos y no les reduzca el cupo de alumnos para admitir dentro de sus aulas.

Esta reclamación, que se repetirá el próximo sábado 18 de febrero en una concentración, llega después de que la consejería de Educación no se haya comprometido con estos centros a mantener el mismo número de clases en la renovación de los acuerdos con estos centros de cara al curso 2017/2018. Adelaida de la Calle, responsable de este departamento, manifestó el pasado viernes en el Parlamento que no se realizarán nuevos conciertos y que entre los que ya existen «seguirán aquellos en los que las unidades sean estrictamente necesarias. No se suprimirá ninguna unidad de la pública en el proceso de admisión». Esta decisión, que De la Calle calificó como «inamovible», implicará la reducción de clases de, sobre todo, el primer curso de Infantil y el primero de Primaria en colegios concertados y obligará a aquellos padres que no encuentren un hueco en la escuela concertada a tener que buscar acomodo en un centro público.

Juan Pablo Luque, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) en Granada, exigió que el Gobierno andaluz «cumpla con el derecho de los padres de poder elegir qué tipo de educación quiere para sus hijos». Luque aseguró que, sin querer «atacar» a la educación pública, «la concertada quiere hacer valer la necesidad de que existan sus centros», que en la provincia educan a algo más de 50.000 alumnos, según cálculos de Concapa Granada. En su argumentación, Luque ve lógico que la delegación territorial elimine las clases concertadas que no tengan demanda, pero exige que si un centro concertado tiene capacidad para llenar todas sus aulas no se le obligue a disminuir su cifra de alumnos para derivar a éstos a escuelas públicas.

Marifrán Carazo, parlamentaria andaluza del PP, preguntó por esta cuestión en el Parlamento a De la Calle y analizó que la educación se debe defender «con hechos y no sólo con palabras». A su juicio, la bajada de la natalidad debería provocar un descenso de las ratios -el número de alumnos por clase- y no una reducción de la cantidad de clases, que al final obliga a los centros a tener que impartir materia en aulas cada vez más concurridas, sobre todo en la capital y el área metropolitana. Carazo aseguró que no ha existido diálogo con el sector y solicitó al Ejecutivo andaluz que no se suprima «ni una sola unidad ni en la escuela pública ni en la privada». En paralelo, reclamó un aumento de la oferta en los centros concertados con alta demanda.

Comisión de conciertos

Hasta el momento lo poco que se conoce sobre cómo quedará la educación en centros concertados en el curso 2017/2018 es lo que mencionó la consejera de Educación el pasado viernes en el pleno del Parlamento. Se espera que hoy, en el encuentro de la comisión provincial de conciertos que la delegación de Educación tiene convocada a las nueve, se aborde esta cuestión y se realice una primera estimación sobre las previsiones de reducción que la administración tiene para Granada. No obstante, esta misma reunión se celebró en días pasados en Córdoba y en Sevilla y los convocados salieron de la misma sin las cifras.

El delegado de Educación, Germán González, se mostró abierto al diálogo, pero aseguró que el planeamiento del sistema educativo corresponde a la delegación provincial y que se están determinando las «necesidades» en cada zona educativa para tomar decisiones. «Si un año toca aumentar la oferta, subirá, pero si ahora toca bajarla, se bajará. Si ahora hay menos alumnos y menos natalidad, habrá menos necesidades educativas y, por tanto, tendrá que haber menos unidades», argumentó González.