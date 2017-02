«Los sordos somos invisibles, ese es el verdadero problema, no la sordera... escuchadnos»

Para Guadalupe Cuerva Cobo (Suiza, 1966) ser sorda no es un impedimento particularmente grave. Su verdadero problema es que, con indeseada frecuencia, es invisible. Porque la invisibilidad, dejando aparte los tebeos y las películas de héroes fantásticos, no es un superpoder, si no todo lo contrario: es una 'supercarencia'. Lo que no se ve se suele ignorar. Y ahí empieza lo malo.

La presidenta de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia (Asogra) lo sabe bien. Vivir en un perpetuo silencio no tendría por qué ser un laberinto de angustia, pero a veces lo es. A Guadalupe le ocurrió en una ocasión que se vio obligada a acudir al servicio de urgencias de un hospital. No había intérprete de signos y ella tuvo que hacerse entender intercambiando notas manuscritas con los médicos. Como en las pesadillas, todo discurría con una irritante lentitud y Guadalupe se sentía atrapada. Necesitaba ayuda y la necesitaba rápido, pero debía combinar la prisa con la paciencia que requiere la comunicación para ser mínimamente efectiva. Algo parecido a querer correr con el agua al cuello. Su rostro, extraordinariamente expresivo por su discapacidad, se contrae en una mueca de dolor cuando recuerda aquella experiencia kafkiana.

Nacida en el seno de una familia de Alquife emigrada a Suiza -ella se crió y creció entre el país helvético y Granada-, Guadalupe fue durante 17 años presentadora del programa Telesigno de Canal Sur Televisión, pionero en la transmisión de noticias adaptadas para los sordos.

Y una cosa más: aunque su voz sólo es murmullo, acostumbra a hablar alto y claro.

¿Es sorda de nacimiento?

Sí. Según me dijeron, mi bisabuelo por parte de padre también fue sordo. Y se ve que sólo llegó a mí, porque el resto de mi familia son oyentes. Yo no lo conocí, pero, por lo que me han contado, mi bisabuelo ni siquiera tenía conciencia de que era sordo. No usaba la lengua de signos. Él era como un mimo. Para mí, en cambio, la lengua de signos ha sido siempre mi lengua.

O sea, que nunca ha oído nada.

No, nunca. A ver, si alguien da un portazo fuerte cerca notó la vibración en el estómago, pero escuchar, escuchar, no. Pero soy feliz.

¿No siente curiosidad por saber cómo suena el mar?

No me hace falta. No sé lo que es el sonido y no me hace falta. Hay personas que son oyentes y que, de buenas a primeras, se quedan sordas, entonces sí echan de menos ese sonido, pero yo he nacido sorda. No necesito implantes ni audífonos. Me siento bien. Nunca voy a tener el problema de no poder dormir porque los vecinos hacen ruido, ja, ja, ja. Y nosotros tampoco tenemos que gritar, que también es una ventaja.

¿Podría tener arreglo su sordera?

No, aunque también es cierto que se han ido produciendo avances tecnológicos. Hay niños a los que nada más nacer les detectan la sordera y les hacen un implante coclear. Y a unos les va bien y a otros no les va bien. Aquí en Granada ya tenemos cuatro personas sordas implantadas que lo tuvieron que dejar, que tuvieron que quitarse el implante porque no se adecuaba a ellos. Y, sin embargo, hay otros sordos que están implantados y les va muy bien. Yo, personalmente, no estoy muy a favor del implante, pero respeto todas las decisiones.

Quizá pronto haya más avances científicos y se encuentre la solución definitiva, ¿no?

Nosotros no pensamos en un futuro en que las personas sordas dejen de serlo porque haya más avances. Nosotros pensamos en tener una sociedad accesible. No buscamos una fórmula tecnológica para que los sordos dejen de existir. En el día a día tenemos todas la barreras del mundo. Somos invisibles. Nuestra discapacidad es invisible. Ese es el verdadero problema, no la sordera.

Igual es que hay demasiados oyentes que, en realidad, son sordos y no les escuchan.

Sí, hay oyentes que son sordos y no nos escuchan, pero también es cierto que la sociedad está interesándose cada vez más por la lengua de signos. Nuestra única limitación es que no podemos coger el teléfono, pero ya está. En todo lo demás somos iguales que las personas oyentes. Manualmente, incluso somos mejores que los oyentes. Y también nos concentramos más que los oyentes. El problema es la sensibilización y en eso tenemos que trabajar todos. Hay que hacer campañas de sensibilización para que podamos explicarnos, para que se conozca nuestra cultura, cómo somos las personas sordas. Aunque, ya digo, poco a poco se nos va entendiendo, pero todavía nos queda mucho trabajo que hacer. Y debe ser un trabajo diario. Pero oyentes sordos sí que hay, hay muchos.

¿Es cierto que hay compañías aéreas que no les dejan volar si no van acompañados por un oyente?

Sí, es verdad. Si van dos personas sordas juntas, directamente no pueden coger el vuelo. Y si vamos cuatro, nos separan para ponernos junto a personas oyentes. Es un poco absurdo, porque esa persona oyente no va a hablar conmigo. Así que lo que hacemos es no utilizar el lenguaje de signos en la ventanilla, estamos callados hasta que estamos sentados en el avión. Y ahí ya empezamos a 'signar', ja, ja, ja. Pero estamos en ello, reclamando nuestros derechos, porque todavía hay compañías, como Iberia, que tienen una mentalidad un poco antigua. Y hay otras compañías, como Vueling u otras de bajo coste, que tienen una mentalidad más abierta.

¿Cuál es su principal reivindicación?

Necesitamos intérpretes. Por ejemplo, en el ámbito sanitario los intérpretes de lengua de signos son fundamentales para nosotros. Sobre todo, en las urgencias. Y no hay. En 1987 o por ahí, se creó un servicio 24 horas de intérpretes, pero hace unos cuatro años se suprimió. Para nosotros, ir al médico puede ser un sufrimiento. Un sufrimiento porque estás malo, pero, además, porque tienes que ir. Antes, dependíamos de la familia o de los vecinos. No teníamos independencia. Muchas veces el médico empezaba a hablar y a mí ni me preguntaba. Y yo quería contarle lo que me pasaba. Una vez fui a urgencias porque me sentía fatal y no había intérprete. Tuve que entenderme con el médico intercambiando escritos. Fue una situación muy difícil. La verdad es que temo tener que ir a urgencias.

Pues menos mal que no sufrió un infarto...

¡Imagínate si hubiera sido un infarto! Pero es que ahora voy a urgencias y tengo que decir que soy sorda para que no me avisen por megafonía. Y, aún así, igual tengo que ver pasar a todo el mundo sentada en la sala de espera porque me avisan por la megafonía y no me entero. Esa es una de nuestras principales demandas. Otra reivindicación es que los servicios municipales sean accesibles para nuestras gestiones diarias: el IBI, los recibos a pagar... Acabamos de tener una buena noticia en este sentido y vamos a firmar un contrato menor con el Ayuntamiento para que se cubra la accesibilidad en los plenos y en otras actividades, pero todavía quedan cosas por hacer. Por ejemplo, cuando una persona sorda va a reclamar una multa pues. Que ahí estamos. Y lo hemos hablado con Jemi Sánchez -la concejal de Derechos Sociales del Consistorio de la capital- y nos da la razón.

¿Cuál es la mayor preocupación de los padres sordos que tienen hijos oyentes... y adolescentes?

Tienen muchas, muchas. Si los padres son sordos, los hijos oyentes y no hay intérprete, puede ocurrir que nos niños tengan que hacer de intérpretes desde muy pequeños. Y eso supone asumir demasiadas responsabilidades y que no tengan una infancia como los demás niños. Y luego llega la adolescencia y los hijos empiezan a salir por ahí... ¡Imagínate!

¿Es habitual que haya parejas mixtas, de oyentes y sordos?

Sí. La pareja mixta mayoritaria es la que está formada por un hombre sordo y una mujer oyente. Las parejas de mujeres sordas con hombres oyentes están contadas. Es una cosa curiosa. Bueno, y en estas parejas mixtas a veces hay entendimiento y otras puede que acaben en divorcio por el choque de culturas. Hay de todo. Lo que está claro es que si en un matrimonio hay un sordo, el otro tiene que saber la lengua de signos. Si no, ni te casas.

¿Qué es para usted el silencio?

No sé... ¿Felicidad? ¿Tranquilidad? Mi sobrina me dice que le molesta que yo no conozca cómo es su voz. Y yo le digo que no me hace falta, que puedo comunicarme perfectamente con ella. A mí me encanta ver cómo el viento mueve las hojas de los árboles, lo disfruto sin escucharlo.