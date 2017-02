La negociación hospitalaria se retomará el martes sin que la Junta aclare cómo

Cinco días después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relevara de su cargo al viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y al gerente del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, la Junta de Andalucía no tiene definido todavía cómo va a retomar la negociación sanitaria. Hasta este viernes, la administración autonómica sólo tenía claro que las conversaciones se reanudarán el martes. Sobre el meollo del asunto, cómo se hará, quienes participarán y con qué plazos, no se sabe aún nada.

Lo poco que este viernes contó el consejero de Salud, Aquilino Alonso, fue la fecha en la que regresarán las negociaciones -algo que él mismo desveló el miércoles en el Parlamento- y que entre las primeras tareas estará el diseño de un cronograma con todos los agentes implicados para «llegar a la solución lo más rápido posible». Volvió a recordar que la intención de la administración es sumar a la mesa de negociación a asociaciones de pacientes y plataformas -además de médicos, enfermeros y sindicatos- y aseguró que entre todos «se hará ese diseño que, como será fruto de la participación de todos, será bien recibido por todo el mundo».

En paralelo y casi a la misma hora a la que el consejero de Salud valoraba el estado de la crisis sanitaria, el médico de urgencias Jesús Candel, 'Spiriman', le pidió a la Junta de Andalucía el compromiso «por escrito» de que Granada tendrá dos hospitales completos. De lo contrario, volverá a convocar una nueva movilización, una más, contra el Ejecutivo de Susana Díaz, que se ha convertido en el centro de las críticas de Candel desde que el martes Martín Blanco dejó de ser el viceconsejero de Salud. Lo anunció 'Spiriman' en una concentración en Plaza Nueva. Allí, miles de personas volvieron a acudir para escuchar a Candel y gritar al unísono que quieren ya dos hospitales completos. En nombre de ellos, el médico pidió a Susana Díaz que les dé por escrito el compromiso y fijo un ultimátum. «Si el lunes o el martes no tenemos respuesta, saldremos a la calle. Si no nos das ya lo que nos has robado, los dos hospitales completos, Granada no parará, Granada no se rinde», afirmó 'Spiriman', que lejos de tender la mano a la administración después de las decisiones de los últimos días elevó el rango de la crítica para dirigirla hacia la presidenta del Gobierno andaluz.

Aquilino Alonso, mientras tanto, inauguraba en el PTS el IV Encuentro del Foro de Pacientes con Cáncer. En su intervención ante los medios aseguró que con las dimisiones de la exgerente, Cristina López, Martín Blanco y José Manuel Aranda, y la derogación de la orden de fusión, «abrimos una nueva etapa» en la que no existen «todas las trabas u obstáculos que en algún momento se plantearon».

No especificó si seguirá en marcha la comisión técnica a la que se encargó el diseño del mapa sanitario, si las plataformas se unirán a la misma o si se creará un nuevo foro de debate para el diseño del nuevo complejo hospitalario. Sobre la posibilidad de que la Consejería de Salud vuelva al acuerdo base inicial planteado por los sindicatos, Aquilino Alonso subrayó que no es momento de buscar consensos base, sino de «avanzar y presentar documentos por todas las partes para casarlos y tener el documento final». Un proceso que la Consejería de Salud pretende desarrollar con «transparencia», para que la ciudadanía esté al tanto de los avances.

No se posicionó sobre si la organización hospitalaria contará con dos gerencias diferenciadas, como sucedía antes de la fusión, ya que será responsabilidad de los interlocutores decidirlo. «Vamos a dos hospitales y eso es una situación clara, indiscutible, los dos hospitales completos no están en discusión ahora», recalcó.

Dimisión

Sobre si se ha planteado su dimisión en las últimas semanas, afirmó que su responsabilidad como consejero de Salud de la Junta de Andalucía «en estos momentos difíciles es trabajar por la sanidad pública».

Preguntado sobre posibles trámites judiciales que Jesús Candel pueda emprender contra la administración a través de Justicia por la Sanidad, la asociación que preside, dijo que espera «que nada interfiera en la resolución de la crisis». «Pido a todas las partes que hagamos lo mismo y trabajemos en positivo, porque trabajar en negativo, descalificando a la gente que entre o intentando poner trabas en el camino no creo que sea la fórmula».

Esta no fue la única alusión a los interlocutores: «Creemos que la ciudadanía granadina se merece ya una solución y no un ambiente perenne de confrontación que no nos lleva a ningún sitio». En el mismo sentido, hizo un llamamiento a trabajar «con generosidad y mente abierta», sin prisa, y con el objetivo «claro y ambicioso» de «lograr algo mejor de lo que teníamos» antes de la fusión. Calificó al hospital del PTS como «de los mejores de Europa» y añadió que «una inversión tan grande debe notarse en la atención sanitaria».

Esa generosidad a la que este viernes se refirió Alonso será la que, en principio, se encontrará a partir del martes en las conversaciones que se inicien con la Plataforma de Trabajadores de los Hospitales y el colectivo 'Granada por su Salud'. En la tarde de este viernes, ambas organizaciones mantuvieron un encuentro en la sede de la organización de consumidores Facua en la que expresaron su satisfacción por el paso para derogar la fusión. No obstante, le exigieron a la Junta de Andalucía que la anulación de la fusión se haga ya real y se publique en el BOJA «de manera inmediata para que se haga efectiva jurídicamente». También se instó a Salud a diseñar una hoja de ruta «con información clara sobre los siguientes pasos que se van a tomar».