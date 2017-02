Los bomberos se plantean dejar las horas extra como medida de presión

Que una asamblea de Bomberos esté caliente no es buena señal. Que los bomberos de Granada estén quemados, tampoco. Que los representantes sindicales realicen declaraciones incendiarias a los medios de comunicación es el remate a una situación que llevan soportando «desde hace unos cinco años», confiesa uno de ellos, en el salón de actos del Parque Norte de Bomberos de Granada, que este viernes por la tarde celebraba una asamblea en la que se constataba, según se informó a este periódico, que entre los trabajadores municipales hay varias posturas, y que están divididos, incluso enfrentados.

Resumidamente, una facción amplia de estos trabajadores confía en las negociaciones que sus representantes sindicales están realizando con paciencia y minuciosidad en el Ayuntamiento mientras que otro grupo de bomberos quiere tensar la cuerda de las negociaciones y propone «dejar ya de hacer horas extra». Este planteamiento se entiende como «una medida de presión» para forzar una negociación favorable a sus intereses laborales.

El caso es que el equipo de gobierno del Partido Socialista ha heredado el resultado de la política diseñada durante los mandatos del exalcalde Torres Hurtado, «que siempre amortizó las plazas de los compañeros que poco a poco se fueron jubilando», explican las mismas fuentes en el transcurso de la asamblea informativa del viernes por la tarde.

La asamblea decide que los bomberos acudan al Ayuntamiento cuando se les cite para negociar

Las consecuencias de esta política del Partido Popular «es este malestar que tenemos entre los compañeros, una plantilla envejecida con una media de edad superior a los cuarenta años, muchos compañeros que pretenden o quieren pedir el paso a segunda actividad y también los que próximamente se irán jubilando. Y con los mandatos del Partido Popular, no se resolvió lo que ahora es un grave problema, no se convocaron plazas para cubrir las vacantes por jubilaciones y todas se fueron amortizando». La conclusión es que la plantilla de Bomberos de Granada «está en cuadro». El resultado y el estado de malestar de la plantilla dibuja cuando menos una escena inquietante.

Resulta que los retenes de guardia tienen que tener un número mínimo de bomberos por razones de operatividad y seguridad. «Y desde hace ya unos cinco años, y a cada día que pasa, de forma más habitual, al haber tan poca plantilla por todo lo que estamos sufriendo, resulta que tan solo con los turnos de trabajo, no se llega al mínimo de bomberos por retén, por lo que tenemos que hacer horas extra para llegar al número mínimo exigido».

«Se han limitado a una declaración de intenciones» También este viernes, sobre las dos de la tarde, los representantes sindicales de los bomberos de Granada mantuvieron una larga reunión de dos horas con los concejales del equipo de gobierno socialista Baldomero Oliver y Raquel Ruz, y con el jefe del servicio. Fuentes sindicales declararon a este periódico que «les hemos pedido un plan de nuevas plazas a cinco años para solucionar el problema, pero Baldomero Oliver nos ha respondido que las cuentas municipales están muy pero que muy complicadas». Así que de momento «se han comprometido a buscar una solución lo más rápidamente posible. Pero en vez de ofrecer un plan, se han limitado a una declaración de intenciones».

Llega entonces el momento «en que la situación es insostenible, porque trabajamos los turnos y luego las horas extras y no tenemos vida. Y no es forma de dirigir y organizar el servicio de Bomberos de una ciudad como Granada». De ahí que muchos trabajadores «queramos anunciar que dejaremos de hacer las horas extra si no se ofrece una solución para la plantilla, que ya es demasiado tiempo de interinidad el que estamos padeciendo».

De millón en millón de euros

Para comprender el volumen de horas extra que realizan los Bomberos, baste este ejemplo de hace cuatro meses, en octubre de 2016, cuando los funcionarios de Policía Local y los Bomberos fueron los máximos beneficiarios del saldo 'extra' de 3,4 millones de euros que se 'encontró' el Ayuntamiento de la capital gracias a la liquidación de los impuestos del Estado del año 2014.

Al haberse recaudado más, corresponde más dinero a los consistorios, hasta los 3,4 millones de euros que ha recibido Granada. En una reunión celebrada para abordar este asunto, los grupos municipales acordaron entonces que un millón de euros de ese total se destinarán a pagar horas extra atrasadas a los funcionarios de Policía Local y Bomberos. Con esa cantidad se saldarán las deudas que todavía quedaban pendientes de 2014, todo el año 2015 y los primeros meses de 2016.

Y estas cantidades, acumuladas. Porque el año pasado, en 2016, tan solo en los en los nueve primeros meses transcurridos, ya se habían acumulado 951.707 euros en horas extra sin pagar a los Bomberos de Granada.