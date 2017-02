Roba un bolso en el Camino de Ronda para pagar la carrera del taxi porque no tenía dinero

Un taxista de la capital granadina vivió la pasada noche del martes una de las peores jornadas laborales de su trayectoria profesional. Montó a un joven en una calle del distrito norte de la capital pasadas las 23.40 horas. El cliente, en principio, no tenía mala pinta, el taxista no debió sospechar nada malo. Enfiló Joaquina Eguaras para poner rumbo hacia el Camino de Ronda, a la altura de un Mercadona. Ese era el destino. Llegó la hora de pagar y el joven se echó la mano al bolsillo, hurgó en el fondo de la faltriquera y por mucho que las yemas de sus dedos tocaban el final de la tela, no encontraba nada sólido con forma de moneda, ni siquiera papel en forma de billete. En fin, iba 'tieso', sin dinero para abonar la carrera del taxi.

No se debió sonrojar a tenor de la decisión adoptada sobre la marcha para cumplir como buen cliente con el taxista. El joven abrió la puerta del taxi, pidió al conductor unos minutos para volver y pagar la carrera.

Pero el taxista no dio crédito a sus ojos cuando observó al cliente golpeando a una muchacha para robarle el bolso. El taxista salió del coche y comenzó a darle voces para evitar lo inevitable. La mujer fue golpeada y finalmente atracada. Nadie lo pudo evitar y, mientras tanto, el individuo se dio a la fuga.

La víctima presentó denuncia en la comisaría provincial norte de la Policía Nacional y ahora tratan de localizarlo. La carrera del taxi parece que tampoco la pagó.