Granada vuelve a estar conectada con Europa

Vaya acuerdo que han llegado!!! Volar Martes Jueves y Sábado. No puedes irte el Viernes y volver el Domingo!! La mayoría de Ingleses y Españoles (Estudiantes, Trabajadores, etc) tienen libre el fin de semana!!! Tanto para los granaínos como para los ingleses si queremos hacer eso, tiene que ser desde Málaga. La misma compañía,Easy Jet Málaga, opera tres vuelos diarios y si contempla la opción de poder pasar un fin de semana distinto. Luego dirán que no había pasajeros suficientes y por eso Easy Jet Granada ha prescindido el acuerdo como ya ocurrió en el pasado.