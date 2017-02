Alonso: "Es la hora de hacer que los eslóganes sean realidades"

"Las reuniones para diseñar el mapa sanitario de Granada se retomarán el martes". Esta ha sido la petición del consejero de Salud, Aquilino Alonso, a los nuevos interlocutores. Alonso pide "mente abierta" a los negociadores porque, ha dicho, "es la hora de hacer que los eslóganes sean realidades".

Así lo ha manifestado esta mañana en una comparecencia ante los medios previa a la inauguración del IV Encuentro del Foro de Pacientes con Cáncer, en el hospital del Parque Tecnológico de la Salud. Según el consejero, tras las últimas dimisiones no hay "obstáculos" para lograr un acuerdo: "No existe ninguna razón para no sentarse con todas las fuerzas, sindicatos, profesionales y hablar con las plataformas".

No ha concretado si las plataformas ciudadanas y de profesionales pasarán a formar parte de la mesa de negociación, pero sí ha dicho que habrá reuniones con ellas y se atenderá a sus propuestas. "Ya no podemos hacer acuerdos base. Tenemos que avanzar hacia presentar documentos por todas las partes para casarlos y tener el documento final", ha señalado al ser preguntado por ellas bases de negociación.

"Vamos a dos hospitales, eso es una situación clara, indiscutible"

Con respecto a la posibilidad de lograr dos gerencias, una para cada uno de los hospitales, ha afirmado que al haberse derogado la orden de fusión es factible. "Vamos a dos hospitales, eso es una situación clara, indiscutible. Eso ya no está en discusión, pero cómo quedan, lo que va a ir en cada sitio y cómo se va a organizar es lo que se tiene que plasmar en el documento que se haga".

El objetivo final, ha explicado el consejero, es mejorar la atención sanitaria en Granada. Es por ello que, tras la inversión que ha supuesto la apertura del Hospital del PTS, al que se ha referido como "uno de los mejores de Europa", ha pedido "generosidad y mente abierta" para el proceso. "No me conformo con lo que había antes", ha concluido.