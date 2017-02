El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada ha exigido una reforma integral urgente en la Huerta de San Vicente, inmueble de veraneo de la familia de Federico García Lorca en Granada, y ha recalcado que la ciudad no puede aspirar a ser Capital Europea de la Cultura sin cuidar su legado.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha justificado la necesidad de acometer un plan urgente por la situación extrema que presenta la Huerta de San Vicente y ha recalcado que estas instalaciones carecen de las condiciones adecuadas para albergar con totales garantías las piezas únicas del legado de Federico García Lorca.

Olivares ha hecho estas consideraciones tras visitar esta casa museo del autor de Yerma y comprobar que no se han dado nuevos pasos para su rehabilitación desde que denunciaron su estado de abandono el pasado mes de septiembre.

"No podemos aspirar a ser la Capital Europea de la Cultura si no defendemos nuestros museos y nuestro legado", ha señalado Olivares, quien ha asegurado que "esta ciudad no puede permitirse dar la espalda a la cultura ni a su autor más universal".

Ciudadanos ha recalcado que la que fuese residencia de verano del poeta presenta graves problemas estructurales, de revestimientos, carpintería y climatización que ponen en peligro algunas de las piezas únicas que se conservan en la Huerta de San Vicente, como el piano de Lorca, y que se agravan en situaciones de climas extremos de frío y calor.

Junto a esto, las humedades y los visibles daños del suelo ponen en evidencia según Ciudadanos la urgencia de acometer una reforma integral que hasta ahora se ha retrasado con pequeñas intervenciones puntuales.

"Tenemos un museo único como la Huerta de San Vicente que, además, está en pleno centro de Granada,y que representa el patrimonio y el legado cultural tan grande de esta ciudad, por lo que reclamamos un esfuerzo económico para no permitir su deterioro", ha recalcado Olivares, que ha exigido al Ayuntamiento de Granada que realice las labores de mantenimiento necesarias para este espacio.