Estos son los titulares del día

La derogación de la fusión hospitalaria y el estado en el que se encuentra el proceso, además de los nuevos documentos en el caso Nazarí, son algunas de las noticias protagonistas de la jornada de hoy:

El médico de urgencias, Jesús Candel, anuncia nuevas movilizaciones si un documento que acredite que se harán 'dos hospitales completos' no llega "el lunes o el martes" y recuerda a la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, que Granada "no parará, no se rinde".

Mientras, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, pide "mente abierta" para la negociación sobre el conflicto hospitalario, que se volverá a poner en marcha el martes.

También ha habido novedades en el caso Nazarí. Un documento que afianza los indicios ya existentes acerca de que José Torres Hurtado conocía expedientes urbanísticos relativos al proceso.

En sucesos, un individuo que conducía en sentido contrario, chocó contra un turismo y se escondió en el Clínico

En deportes destaca el mensaje de Carcela que señala "que hay equipo para defender la permanencia"