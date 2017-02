Con su cocina Kirin te traslada a Japón

En Restaurante Kirin llevan más de veinte años ofreciendo la más selecta variedad de platos de la gastronomía japonesa. En sus dos establecimientos es posible disfrutar de los mejores delicatessen en Granada: sushi, sashimi, teppanyaki, tempura, soba, pincho, ... Todo ello elaborado de manera artesanal y con ingredientes frescos de la más alta calidad. Y para que cualquier comida o cena sea inolvidable, el restaurante dispone, en sus dos establecimientos, de acogedores salones y una cocina preparada por auténticos profesionales del arte culinario japonés.

Y, como siempre en su carta encontrarás una selecta variedad de propuestas de la cocina japonesa, desde ensaladas, arroces o pinchos, hasta platos a la plancha como el pollo teriyaki, el foie con pan de leche o el salmón, pasando por delicias como la ternera con salsa curry y diferentes especialidades. Gran fama tienen sus pinchos, como el de muslo de pollo con puerro, albóndigas de pollo, ternera con queso, salmón, etc. Entre los platos a la plancha encontramos las vieiras a la plancha, pollo Teriyaki, solomillo a la plancha, foie a la plancha con pan de leche, salmón a la plancha, bogavante a la plancha, seta Shiitake a la plancha, arroz a la plancha, etc. En sashimi ofrecen suculentos platos como el atún tataki, atún picante, sashimi de salmón… Una gran selección gastronómica, toda deliciosa. No faltan platos especiales como el de tempura variadas, kakiage tempura, tofu frito, pollo frito japonés, solomillo al tataki, col china salteada, atún parrilla estilo japonés, dorada al Wok semi-pimienta…. Y como no sus sabrosos platos de sushi, los de maki,etc.

El establecimiento de la calle Pedro Antonio abre de martes a domingo (lunes cerrado por descanso del personal), y el de Torre de la Pólvora abre de lunes a domingo (los lunes y miércoles, al medio día, cerrado por descanso del personal).

Además, no falta servicio de reparto a domicilio, Tele-Sushi Kirin, para disfrutar en casa de sushi y comidas calientes, pudiéndose así disfrutar en el hogar los excelentes platos de los que Kirin son especialistas.