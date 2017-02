Candel pide un compromiso "por escrito" de dos hospitales completos

Jesús Candel, 'Spiriman', ha reclamado este viernes en una nueva concentración en Plaza Nueva garantías por escrito de que Granada tendrán dos hospitales completos. Ante una plaza llena, el médico de urgencias se ha dirigido a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y ha anunciado nuevas movilizaciones si no se produce un compromiso por escrito de la administración la próxima semana. A la par, ha exigido un cronograma que lleve a dos hospitales completos. "Ahora es el momento de presionar, no hay que parar. Hasta que no nos den nada por escrito no habrá ningún cambio", ha afirmado.

"Le pedimos a Susana (Díaz), porque el resto no merece que sigamos pidiéndole nada a esa consejería (de Salud) que nos marea, que nos dé por escrito todo. Si el lunes o el martes no tenemos respuesta, saldremos a la calle", ha asegurado el doctor.

En la cita, que ha durado algo más de media hora, Candel ha invitado a los presentes a hacerse socios de la asociación Justicia por la Sanidad, con la que el doctor espera poder defender la sanidad granadina en los tribunales de los "recortes", que a su juicio son "medidas corruptas". El médico de urgencias, que ha presentado una hora antes de esta concentración en Plaza Nueva esta organización, ha anunciado la apertura de dos cuentas bancarias para poder hacerse socio de la misma por cinco euros al año.

Candel ha recordado la última concentración, a las puertas del juzgado de Paz de Albolote, y ha asegurado que esta provincia "está unida por una causa". Ha añadido que, ante el posible expediente que se le pudiera abrir al policía local que le aupó a hombros en la localidad metropolitana, responderá con una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Albolote: "Le quiero decir a ese policía, a Plata, que estoy con él y que si toman cualquier medida contra él Carlos Castresana lo defenderá. Y si la alcaldesa de Albolote toma alguna medida o le abre expediente nos iremos todos a la puerta del ayuntamiento".

Ante una plaza abarrotada, que ha obligado a cortar al tráfico la entrada y salida por Plaza Nueva a la Carrera del Darro, Candel ha dicho que ya hay recogidas más de 100.000 firmas en la pelea con la administración por dos hospitales completos. "Susana (Díaz), si no nos das ya lo que nos has robado, los dos hospitales completos, Granada no parará, Granada no se rinde", ha concluido.