Podemos Granada exige al Ministro de Fomento responsabilidades por el retraso de la conexión ferroviaria en Granada

Ana Terrón, diputada en el Congreso por Podemos Granada ha calificado como triste la noticia del retraso en la llegada del AVE .” Desde Podemos nos preguntamos si el ministro sería capaz de mirar a los granadinos a la cara y decirles que Granada es menos que Bilbao donde sí va a llegar el AVE, donde sí se va a soterrar. Exigimos que asuma responsabilidades por lo que está sucediendo en Granada y el perjuicio que está ocasionando. No queremos igualarnos por abajo, queremos igualarnos por arriba. Granada tiene que ser como la que más. Sí en Bilbao llega el AVE soterrado, en Granada también. Queremos un tren digno para esta provincia.”

Por otra parte, Marta Gutiérrez portavoz del grupo municipal Vamos, Granada y consejera ciudadana de Podemos Granada dice no dar crédito a las declaraciones del Ministro de Fomento, que dice que todo va según lo previsto,pero a renglón seguido anuncia que el AVE no llegará hasta 2018, lo que supone de facto un nuevo retraso, y respecto al soterramiento y la variante de Loja, dice que lo están estudiando como reivindicaciones de la mesa del ferrocarril. Gutiérrez, que ayer asistió a la mesa informativa que ofreció el alcalde Francisco Cuenca antes de su entrevista con el ministro, asegura que De la Serna obvia u olvida que existe un compromiso previo de su propio ministerio, y un mandato del congreso, para dar a esas obras plazos y presupuesto concretos y que lo más grave de todo son sus declaraciones sobre la reconexión por Moreda con Madrid y Barcelona que considera inviable porque requiere inversiones de miles de millones de euros. “Alguien debería explicarle al ministro que la reconexión ferroviaria por Moreda no requiere ninguna inversión, porque la línea está perfectamente operativa, circulan trenes por ella todos los días, hacia Almería, y de Almería hasta Madrid. Alguien debería explicárselo, o si ya lo sabe y lo que tiene previsto es confundir a la ciudadanía granadina, alguien debería explicarle que en Granada estamos cada vez más despiertos y que no nos vamos a dejar confundir más” , ha concluido Marta Gutiérrez.