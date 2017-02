El paso al frente de una cirujana

Hace nueve días, Cristina López Espada dio un paso al frente en su vida y en su carrera profesional. Decidió aparcar sus tareas como cirujana vascular y ponerse al frente de una operación no menos complicada: la de coser el mapa sanitario granadino como nueva directora gerente del Complejo Hospitalario. La intervención no es nada sencilla y el paciente llega con heridas abiertas que hay que cicatrizar, pero nada mejor que la confianza de un médico para saber que se puede salir adelante. Y ella la tiene.

Bajo un cuerpo menudo y una voz cálida, Cristina López esconde a una "guerrera" marcada por la "rectitud" de su padre, Nicolás López y la "fuerza y la alegría" de su madre, María Luisa Espada. Aquellos que la conocen aseguran que es una mujer que tiene las ideas muy claras, perseverante en su trabajo y con una alta capacidad de empatizar con la gente y sus problemas; por eso se muestran tranquilos y más que contentos de que esté al frente del barco sanitario. "Si por ella fuese iba casa por casa preguntando pareceres y soluciones a la situación que hay". De esta manera tan gráfica explica Ángel Onoratto el grado de implicación de la gerente en su nueva etapa. Como amigo ajeno del mundo de la Sanidad, considera que Cristina "es una persona formada, con experiencia y buena mediadora para llegar a un acuerdo". Su papel integrador, apunta, no sólo lo juega en su trabajo también cuando sale del recinto sanitario. "Al principio puede parecer una persona tímida, pero cuando Cristina gana confianza es una persona habladora, cariñosa y muy divertida que siempre une al grupo", cuenta Onoratto.

La gerente reconoce que desde que el "tsunami" de la dirección sanitaria llegó a su vida, son ellos, sus amigos y su familia los que logran que desconecte de estos frenéticos días. "Últimamente tengo poco tiempo libre, pero reconozco que estar con la familia, jugar al tenis y salir a tomarme algo con ellos– que son ajenos a mi mundo, excepto mi marido– se ha convertido en mi vía de escape", admite López.

Un camino propio

Cristina López siempre marcó su camino a su manera. A pesar de estar rodeada de libros de Derecho –por sus padres que eran catedráticos en la materia– y de que las letras invadieran su casa desde pequeña, se decantó por la Medicina. Nunca tuvo miedo a las nuevas aventuras y con 20 años se marchó a Alemania para estudiar parte de la carrera. En la elección de la especialidad también fue atrevida y optó por un servicio eminentemente masculino que la curtió al lado de grandes maestros como Eduardo Ros, también cirujano vascular. Y más, con su primer hijo bien pequeño decidió hacer las maletas y marcharse a Inglaterra con su marido, también médico, para seguir formándose y avanzar en su carrera. "Una decisión difícil pero que mereció la pena", señala.

Como ella misma reconoce, fue "cocinera antes que fraile" y antes de llegar a la gerencia ha tenido la oportunidad de pasar por casi todos los centros hospitalarios granadinos. Realizó el MIR en el hospital San Cecilio, su trayectoria como cirujana vascular la desarrolló en el Virgen de las Nieves y con la fusión puesta en marcha, también ejerció su profesión en el Hospital del Campus de la Salud. Conocer el terreno desde dentro le da la seguridad de decir que Granada cuenta con u equipo profesional humano de una calidad inmensa por el que está dispuesta a luchar.

Pero no sólo por los profesionales, sino por los ciudadanos y pacientes, que son la razón de ser de todo médico. "Por mi especialidad, he atendido a pacientes mayores que me han enseñado a ser respetuosa y agradecida en la vida. De ellos he aprendido muchísimo y por ellos hay que seguir trabajando ahora", apunta.

A pesar de que se ha enfrascado en un camino complicado asegura que no se ha arrepentido de la decisión tomada. "En algún momento puedes tener debilidades, pero pensar que me he equivocado nunca lo he sentido". Sus palabras las corroboran los que la apoyan en este paso, sus amigos aseguran que saben que lo hará bien y su familia, como es el caso Joaquín López, su tío muestran confianza ciega en el papel que tiene que jugar en el proceso. "Es una persona muy preparada que tiene los recursos necesarios para sacar este proceso adelante". El recorrido hacia una nueva era sanitaria ya ha empezado y la pluma para escribirla está en manos cirujanas, las de Cristina López Espada.