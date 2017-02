El SUP estudia denunciar a Isabel Nieto por un posible delito contra el derecho al honor

Me resulta muy curioso que este sindicato se muestre tan dolido con las declaraciones de esta señora, que tiene todo el derecho a temer cualquier acción que se pueda producir en su contra.

Yo creo sinceramente que ellos tienen la certeza de que están por encima del bien y del mal sin la posibilidad de cometer errores, y ciertamente eso no es real.

Yo me pregunto si el SUP se va a querellar contra el Juez Pedraz después de que este emitiera un demoledor auto el pasado día 28 de diciembre en el que deja claramente en evidencia a la policía nacional después de estos detuvieran a unos supuestos yihadistas y se demostrara que no tenían nada que ver con el tema, lo que llevo al juez a dejarlos en libertad. Supongo que no lo harán aunque el tema se está investigando desde el ministerio de interior.

Huelga decir que el caso Nazarí está repleto de irregularidades desde el principio, si tan claro tenían que se estaba produciendo actos ilegales como es posible que llegaran a los registros sint ener claro la documentación que debían llevarse.

