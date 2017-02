Aparecen nuevos restos de la muralla zirí del siglo XI en unas obras en el centro de Granada

Pero que fácil lo ves. El ignorante eres tú. Durante el tiempo que dura eso, te cargas un proyecto y la economía del promotor, particular y empresa. Y luego viene el ¿Quién paga todo eso de catalogar, clasificar y demás?. Yo no quiero que con mis impuestos se paguen más caprichitos de todos aquellos que pretenden trabajar en lo que les gusta a costa de los demás. Yo no expolio a nadie su dinero con mi trabajo.

Cuando un promotor construye en el centro historico de la ciudad ya sabe de antemano que debe hacer un seguimiento arqueologico por que lo probable es que salga algun resto. Por tanto me reitero en la ignorancia del mismo por no preveer esta casuistica en los costes indirectos de la ejecucion material de la obra. Y por cierto ni impuestos ni tonterias, cumplimiento de la ley y nada mas, que nos olvidamos que el patrimonio es de todos y por tanto el interes general debe prevalecer a las aspiraciones legitimas de un particular, que tiene todo el derecho pero que debe saber a lo que se atiene. Si no quiere correr riesgos que se vaya a construir a Chauchina.