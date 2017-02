Cristina López deja de ser gerente del complejo hospitalario

Veo que has estado allí.... Te explico, saben que existe de todo en otros paises pero simplemente no tienen de nada.

Vamos a dejarnos de agravios entre los participantes y mantener una realidad que ha sobresalido en todo el asunto. Las gentes de Granada en su mayoría han logrado parar la fusión sin politizar la reclamación aunque se ha intentado para desprestigiar la protesta. La Junta no entiende que los ciudadanos tienen el derecho de reclamar ante cualquier administración pública cualquier reforma y en este caso el volver a tener en Granada dos hospitales completos y todo lo demás son pura demagogia.

Las medidas no las tienen que tomar unas juntas amañadas

ahora te lo quitó y te pongo este otro que me he sacado de la manga.

Por una vez el pueblo de Granada se ha unido y se ha plantado. ¿Por qué? Por que se ha tocado un tema que afecta directamente al bienestar tangible y diario de la gente. No se ha actuado mirando al bien común. salvo el excelente doctor Candel y algún caso similar, sino que sencillamente el bien común ha coincidido con los intereses individuales de los granaínos, que somos muy egoistas e individualistas. Si hiciéramos lo mismo con el AVE, con el aislamiento político, con la pérdida de importancia y poder que ha sufrido Granada desde la implantación de este invento administrativo con sede en Sevilla llamado Junta de Andalucía, otro gallo nos cantaría. ¿Por qué no una comunidad autónoma de Andalucía Oriental? Es el Antiguo Reino de Granada, que existió hasta el 1800 y pico, que aperece en el escudo de España, y que haemos perdido poco a poco sin darnos cuenta. Granada no puede seguir siendo, por historia e importancia una provincia del reino de Sevilla.