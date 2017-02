«Nunca es tarde si la dicha es buena»

Eran las 12.30 horas de la mañana en el Virgen de las Nieves. En el quiosco, Raúl ordenaba los periódicos y colocaba la última partida de flores que acababa de recibir. Antonio, el vendedor de cupones de la ONCE, despachaba con los clientes con su habitual simpatía. Manuel, del servicio de mantenimiento, pasaba por allí 'armado' con sus herramientas. Los usuarios aguardaban con paciencia a que llegara el ascensor. Camillas arriba, camillas abajo. Trasiego en las consultas. También en las plantas de hospitalización. Prisas. Como cualquier día.

Pero esa 'rutina' estaba a punto de cambiar. En Sevilla. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunciaba que quedaba anulado el decreto de fusión hospitalaria en Granada y, al mismo tiempo, aceptaba las renuncias presentadas por Martín Blanco, viceconsejero de Salud, y José Manuel Aranda, gerente del SAS. Un 'bombazo' que a los pocos minutos ya estaba publicado en el digital de IDEAL y multiplicado hasta el infinito a través de las redes sociales. Los teléfonos móviles echaban humo en el Virgen de las Nieves. También en el PTS.

Antonio Martín Enfermero «Se me han puesto los vellos de punta tras observar la satisfacción de la gente»

Manrique Pascual Urólogo «El proyecto de fusión era arreglable, pero ahora ya no podremos saberlo»

Mucho meneo en el pasillo donde están las oficinas de los sindicatos, en la planta de acceso al Virgen de las Nieves. La noticia, convenientemente fotocopiada, no tardó mucho en aparecer colgada en los tablones de anuncios destinados al personal. También en algunas puertas. No se trataba de ningún rumor. Todo confirmado. La Junta de Andalucía, presionada por los abandonos en la mesa de negociación y el posible recrudecimiento de las protestas, daba un paso hacia delante en la misma dirección que se habían expresado los ciudadanos el pasado 20 de enero en una concentración convocada por el doctor Jesús Candel ante la Delegación de Salud: derogación de la fusión y dimisiones de sus responsables, entre ellos Martín Blanco. Así sucedió.

«La euforia es total en la zona de los laboratorios», comentaba sonriente el enfermero Antonio Martín, quien no se explicaba cómo la Junta de Andalucía había tardado tanto tiempo en reaccionar. «Ha sido un engaño desde el primer momento», aseguraba Antonio Martín, quien agregaba que la sensación generalizada dentro del Virgen de las Nieves era de satisfacción por lo que acababa de ocurrir. «Han sido siete u ocho meses de lucha, de manifestaciones a las que he asistido en compañía de mis hijos; se me han puesto los vellos de punta al ver las caras de satisfacción de la gente».

Manrique Pascual, urólogo, aseguraba sin embargo que no. Que no todo el mundo aplaudía en el Virgen de las Nieves lo que acababa de suceder en Sevilla. «Hay un colectivo que no estamos de acuerdo», dijo. «El problema es que la fusión, tal y como se había planteado, presentaba muchas deficiencias, pero lo que está claro es que el paso atrás no es ninguna solución», apuntaba este médico. «Era un proyecto arreglable, pero ahora ya no podremos saberlo», lamentaba. Bajo su punto de vista, la decisión adoptada por la Junta de Andalucía responde más «a presiones sociales que a los intereses de los pacientes».

La posición de los pacientes que este martes se encontraban en el Virgen de la Nieves sí que era prácticamente unánime. «Aunque no pude ir a ninguna de las protestas que se han desarrollado hasta la fecha, me parece estupendo lo que ha pasado; ha sido el resultado de una movilización histórica», explicaba Teresa Salas, quien añadía que «no se puede permitir este trasiego de enfermos de acá para allá, del Virgen de las Nieves al PTS». A pesar de ello, Teresa destacaba que su experiencia personal en el SAS siempre había sido positiva. «En los diez años que llevo, todo ha funcionado muy bien, pero se precisan dos centros que sean totalmente resolutivos en caso de una urgencia en que, por las características de enfermedades como la mía, requieran de la participación de especialistas de diferentes disciplinas».

«Granada lo necesita»

Rafael Díaz también se congratulaba del paso adelante que había dado la Junta de Andalucía para desbloquear una situación que es muy preocupante. «Granada necesita dos hospitales completos», aseveró. «La gente está perdida, no sabe si tiene que acudir a un sitio u otro; es un absoluto desconcierto». «No sé cómo quedará finalmente la cosa -refería Rafael-, pero lo que sí tengo claro es que una vez que todo se definida, la Junta tendrá que desarrollar campañas informativas para que todo el mundo se aclare, especialmente las personas de mayor edad, que están totalmente perdidas en estos momentos». Raquel Molina, esposa de Rafael, sostenía, acudiendo a la sabiduría popular, que «nunca es tarde si la dicha es buena».

Iluminada se ha sometido a siete operaciones de vejiga. Veintiséis años pasando revisiones semestrales y anuales. «Siempre me las he hecho aquí; la última vez me mandaron al PTS, pero allí no tenían constancia», lamentaba Iluminada. «Que dejen las cosa como estaban antes, que todo funcionaba a la perfección».

Juan Miguel Jiménez, que acompañaba a un familiar, comentaba que «nunca se puede generalizar, pero se percibe un ambiente de crispación que luego nos trasladan a nosotros». «Por mucha tensión que exista -subrayaba Juan Miguel- los malos modales nunca están justificados».