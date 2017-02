Alonso reconoce "errores" y se compromete a diseñar "dos hospitales completos"

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha explicado este miércoles en el Parlamento de Andalucía que se han cometido "errores" en la reordenación sanitaria de Granada y de otras provincias y ha destacado en el caso particular de la capital granadina que se está trabajando "en la petición inicial de tener dos hospitales completos" y recordó que se ha creado una "comisión técnica" para definir el nuevo complejo hospitalario de Granada.

Alonso, que ha enumerado los datos más favorables para el sistema andaluz de salud (SAS), ha pasado de puntillas, en su comparecencia en el Parlamento a petición propia, sobre las movilizaciones llevadas a cabo por la ciudadanía granadina en los últimos meses y ha destacado los acuerdos con los sindicatos alcanzados a final del año pasado.

El consejero ha mostrado "respeto" ante las reivindicaciones ciudadanas y ha pedido que se valore el papel que Martín Blanco, ex viceconsejero de Salud, y José Manuel Aranda, ex gerente del Servicio Andaluz de Salud: "Tengo que poner en valor su esfuerzo y compromiso para abrir espacios de mejora. No debe existir el temor de que el proyecto de fusión fuera para deteriorar el servicio". Alonso ha añadido que se aumentará el personal donde sea necesario y que todavía quedar "camino por recorrer".

En un análisis ambiguo de la crisis sanitaria en Granada y Andalucía, Aquilino Alonso ha detallado que se ha priorizado durante los últimos años la calidad asistencial de los pacientes por encima de la compra de equipamiento y tecnología y ha culpado de los problemas de la sanidad andaluza al Gobierno central del PP y a las restricciones en materia económica impuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a las comunidades autónomas.