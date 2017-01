La fusión hospitalaria, derogada

Tiene gracia, el señor Vázquez dice que "no hemos entendido el proceso de fusión". Como si hubiese algo que entender. Sólo lo entendíais vosotros, como forma de recortar en Granada los servicios sanitarios a costa de vuestros sillones. Me gustaría saber dónde van a ir a parar los "señores Martín Blanco y José Manuel Aranda. Seguro que a su casa no se van.

También hay que vigilar a los nuevos que se sientan, de la misma camarilla. El que no va a dimitir, el más involucrado y principal responsable para mí, es Aquilino Alonso. Y, por supuesto, esperemos que esto no sea un nuevo paso para "eternizar" los dos hospitales completos. Porque derogarla y que dimitan dos estómagos agradecidos, aún no garantizan nada. Y esta gente, es especialistas en intentar tomarnos por tontos y ellos, a engordar sus salarios. "Que no hemos entendido la fusión" dice Vázquez. De verdad, lo que hay que leer de esta gente y lo tontos que nos intentan hacer.

Por supuesto, enhorabuena Dr. Candel. Esto será un pequeño paso o un gran paso, pero ha sido gracias a ti.