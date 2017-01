El comité encargado de diseñar los dos hospitales se rompe

El comité técnico encargado de diseñar los dos hospitales completos para Granada se ha roto este lunes. Al menos seis de los veinte miembros (médicos y enfermeros) de esta comisión se han levantado de la reunión antes del comienzo de la misma, según han confirmado fuentes facultativas a IDEAL. La reunión se está celebrando con el resto de la mesa mixta, a pesar de que al menos el 30% de sus integrantes ha manifestado su intención de no volver a reunirse.

Estos seis integrantes de esta mesa mixta de médicos y enfermeros entienden que la encomienda venía motivada por una acuerdo de la gerencia de los hospitales con los cuatro sindicatos negociadores (CC OO, UGT, CSIF y Satse) y que dado que éstos han dado por rotas las conversaciones con Salud no tiene sentido hacer una propuesta para dos hospitales completos. "Consideramos que una vez roto el acuerdo sindical, y que la dirección del hospital no está dispuesta a trabajar por dos hospitales completos, esa comisión no tiene sentido", han explicado las mismas fuentes.

Esta mismo lunes, además, los representantes de UGT, CC OO, CSIF y Satse no han acudido a la reunión a la que habían sido citados este lunes por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras conocerse el pasado viernes que estos cuatro sindicatos habían dado por rotas las negociaciones con la gerencia hospitalaria, evidenciando una vez más la actual fractura entre la dirección del complejo sanitario y los representantes de los trabajadores.

Según han informado fuentes sindicales, la reunión, que había sido convocada inicialmente a las 10.30 horas de este lunes, no ha contado con la asistencia de las cuatro organizaciones las cuales habían firmado un acuerdo inicial con Salud en diciembre para alcanzar un nuevo modelo hospitalario en Granada.

"La convocatoria era para valoración y seguimiento del acuerdo del día 23 de diciembre. Hemos declinado asistir a cualquier reunión para hablar de fusión mientras no tengamos garantías de poder alcanzar los dos hospitales completos", han explicado fuentes sindicales.

El pasado viernes, los sindicatos recordaron que la gerente Cristina López, no estuvo transmitiendo en las reuniones técnicas de los últimos días un deseo de ir hacia dos hospitales completos y ante el escenario de "confusión" de miembros de las juntas Facultativa y de Enfermería, los sindicatos decidieron retirarle su confianza.

Aún así, el Servicio Andaluz de Salud respondió que estaba cumpliendo "con hechos concretos" el acuerdo firmado para alcanzar el nuevo modelo hospitalario en Granada con los sindicatos UGT, CC OO, CSIF y Satse, y subrayó que la dirección hospitalaria estaba "demostrando con hechos concretos que está cumpliendo con los puntos acordados".