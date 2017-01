El Grupo de Ciudadanos (C's) en el Parlamento de Andalucía ha asegurado que no descarta pedir dimisiones si el Gobierno andaluz no atiende y aplica en un plazo "razonable" las propuestas que en materia de Salud la formación naranja elevará a la administración autonómica en el próximo Pleno, procedentes de los profesionales y agentes implicados del sector.

"C's siempre actúa igual, primero pregunta y después actúa, y si las explicaciones del consejero de Salud no nos convencen no descartamos realizar otro tipo de acciones, como por ejemplo un Pleno monográfico sobre salud con acuerdos vinculantes para el gobierno, y al que por supuesto invitamos a todos los grupos políticos para que hagan también sus propuestas", ha indicado en rueda de prensa en Sevilla la portavoz de Ciudadanos en la comisión de Salud, Isabel Albás, quien ha dejado claro que a la formación naranja "no le va a marcar el paso ni el PP unido a Podemos ni el PSOE, sino los ciudadanos andaluces".

Por ello, ha añadido, en el próximo Pleno propondrán una batería de medidas urgentes que proceden de los colectivos profesionales, de los pacientes y de todos los agentes sanitarios implicados en esta cuestión. Asimismo, Albás ha recordado que su grupo fue el primero en pedir la comparecencia del consejero de Salud, Aquilino Alonso, "porque la situación es preocupante, con media Andalucía en la calle y la otra media pensándoselo".

Sobre la cuestión de la fusión hospitalaria en Granada, Albás es partidaria de que "se escuche a los profesionales", desde el convencimiento de que "no se ha hecho bien: si los profesionales dicen que la fusión no es la correcta el gobierno debe tomar nota, atender las demandas del sector y no hacerlo". Y es que, ha añadido, "son los que realmente saben las medidas que se deben tomar para mejorar la atención sanitaria".

A juicio de la formación naranja, los problemas actuales han sido provocados por la "mala gestión" y "falta de diálogo y acuerdos con profesionales, sindicatos asociaciones de pacientes". Agrega la diputada andaluza que Ciudadanos "ha hecho su trabajo" logrando el aumento en recursos para sanidad, en casi 950 millones de euros, un 10,76 por ciento más en dos años.

Por último, la portavoz de C's en materia sanitaria ha avanzado algunas de las propuestas que trasladarán al Pleno del próximo miércoles, entre las que destaca analizar la ampliación de cartera de servicios de los centros hospitalarios para ver qué servicios que puedan mejorar la atención a los andaluces; una forma "urgente" de las listas de espera; actualizar la tecnología de los centros hospitalarios que así lo requieran, porque los andaluces deben ser atendidos con tecnología de vanguardia; reforzar la atención primaria, donde hay falta de profesionales, como pediatras, enfermeras o matronas; y una oferta pública de empleo urgente que dé estabilidad a los profesionales".