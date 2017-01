Familiares de los detenidos por la muerte de Sara defienden su inocencia

La familia y abogados de los dos jóvenes detenidos por su presunta implicación en la muerte de Sara C. Y. el pasado 29 de noviembre en Almanjáyar han solicitado su derecho a defender la inocencia de los dos arrestados. En primer lugar se quejan de los juicios de valor subjetivos y «falsas condenas» que les están ocasionando problemas. «Resultan fáciles los juicios de valor subjetivos, en un primer lugar olvidando que los dos se encuentran en prisión preventiva calificándolos como autores del delito y sacando conclusiones de una sentencia inexistente, debiendo de primar ante todo la presunción de inocencia».

En un comunicado hacen constar: «El procedimiento judicial se encuentra en fase de investigación y las pruebas que constan en autos arrojan datos muy diferentes de los que han sido publicados a través de medios de comunicación y determinadas páginas de Facebook».

La semana pasada estas familias tuvieron acceso «al informe oficial emitido por Policía Judicial» donde se llevan a cabo las primeras hipótesis de «reconstrucción de los hechos, datos sobre la vestimenta, lugar de delito, objetos encontrados, además de haber concluido toda la fase de declaraciones testificales que pudieran o pudiesen haber tenido relación con los hechos».

De todo esto «se concluye», según el escrito presentado por las dos familias, «con circunstancias y datos fácticos que contradicen en su totalidad a las acusaciones que los acusados y la familia de ambos han tenido que soportar en el último mes».

Esa «realidad tan diferente» pasa por «quedar totalmente acreditado que ambos estuvieron acompañando a Sara desde el momento que recibieron la llamada de ésta hasta que finalmente se la llevó la ambulancia, auxiliándola en todo momento, llamando a familiares, policía, ambulancia, intentando que no se durmiera y poniendo todos los medios a su alcance para mantenerla con vida. De hecho así fue como se la encontró José Rubio -padre de la pareja de la víctima- cuando llegó a la calle, donde estaba su hijo y Sara que le pedía literalmente- según su versión- «suegro no me dejes», señalando a los arbustos que estaban enfrente. Por tanto en ningún momento se dejó a Sara desamparada, desangrándose en un sillón ni junto a la basura».

Reconstrucción

En la reconstrucción de los hechos emitidos en el referido informe de Policía Judicial «no se indica que la víctima fuese manipulada por los ahora detenidos preventivamente, ni que el hecho hubiese tenido lugar dentro de la vivienda en la que la misma convivía con su pareja». Al «contrario de lo que se ha afirmado, en la vestimenta que Sara llevaba cuando llegaron los agentes y la ambulancia había restos de sangre y el orificio de la bala que originó su muerte no se corresponde con la bala encontrada en el domicilio, pues tenían calibre diferente como dice el propio informe policial». En el escrito remitido, las dos familias consideran: «De esta forma queda totalmente acreditado que a Sara no se le trasladó ni movió, ni se le cambió de ropa, ni se ocultó prueba alguna por los dos detenidos».

El escrito continúa diciendo que «es del todo punto real, cierto y constatable, repito, con los informes que obran en autos que los dos acusados en todo momento colaboraron con la investigación policial, y esclarecimiento de los hechos, comenzando con la entrega voluntaria de sus propios móviles como sometiéndose sin resistencia alguna a la prueba de la pólvora».

La familia de la pareja de la víctima mantiene que su hijo no fue nunca condenado por violencia de género, sólo recibió una denuncia por una expareja que quedó archivada tras demostrarse su falsedad.

Para concluir quieren dejar claro: «En la relación de Sergio y Sara no ha existido declaración alguna de todas las llevadas a cabo que no hiciese eco de la relación de amor y respeto que existía entre ambos, incluso las declaraciones fueron más allá manifestando cuatro personas que Sara quería tener un hijo con Sergio. 'Siempre estaban juntos, siempre estaban llenos de muestras de amor' era la afirmación unánime de todos y cada uno de los interrogados, y así consta en los autos», advierten.

«Las manifestaciones realizadas parten tanto desde el dolor por la pérdida de Sara como por el respeto que entendemos debe de ser la base de toda la investigación, comprometiéndonos a que cuando lleguen el resto de pruebas al juzgado se esclarecerán el resto de interrogantes, todo con el máximo compromiso de hacer justicia».