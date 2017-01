'1 piano & 200 velas', una iniciativa sin igual para disfrutar de San Valentín

El pianista palmesano, David Gómez, interpretará en su mayoría obras de su propio repertorio, así como otras de grandes artistas como Chopin o Morricone los próximos días 11, 12 y 13 de Febrero a las 20.00 horas, en el Hotel Alhambra Palace de Granada. El Salón Reyes Católicos del histórico establecimiento nazarí acogerá tres funciones dedicadas a esta iniciativa, cada una de 120 minutos de duración. ‘1 piano & 200 velas’, deleitará a varios de los asistentes con una velada llena de sorpresas y dedicatorias.

El emblemático Hotel Alhambra Palace de Granada continúa con su objetivo de acercar la cultura a los habitantes de la ciudad y a sus propios huéspedes. Su nueva propuesta es la participación en la gira de ‘1 piano & 200 velas’, conciertos de 120 minutos de duración, de mano del pianista David Gómez, en los que las mágicas manos del artista, un piano de cola y la luz de las velas se encargan de aportar todos los requisitos necesarios para lograr un espectáculo inolvidable.

El programa musical tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de Febrero (a las 20.00 horas) en el Salón Reyes Católicos, como preludio de “San Valentín”; por lo que este se puede convertir en un regalo mágico para cualquiera de nuestros seres queridos, así como en una gran celebración del esperado día de los enamorados.

Durante el espectáculo, el artista estará acompañado únicamente de un piano de media cola y la luz de 200 velas e interpretará creaciones de artistas de reconocido prestigio como Chopin o Morricone, así como otras de su propia autoría. La acústica será importantísima y la tenue iluminación del improvisado auditorio transportará al público…

David Gómez, unido a España por parentesco y crianza, nació en Suiza y desde muy pequeñito comenzó a tener relación con la música, estudiando en el Conservatorio de Ginebra y más tarde en el de Rotterdam (Holanda). Con 14 años ofreció su primer recital y después ha viajado para actuar en Nueva York, Ámsterdam, Moscú, Dublín, Varsovia, Sudáfrica o Jordania. “La música debe contar una historia, no es solo una secuencia de sonidos melódicos”, afirma convencido.

El concertista estará de gira durante ese fin de semana por la ciudad andaluza para que todos los amantes de la música y la cultura puedan disfrutar de sus actuaciones. De igual forma, ha actuado anteriormente en salas de otros puntos de la comunidad, como Jaén o Cádiz, entre otros.

El compositor guarda una sorpresa en la manga, y es que en su gira, el público también puede participar, ya que bajo petición previa, varios de los asistentes pueden dedicar una de las piezas interpretadas a su acompañante.

Las entradas pueden adquirirse ya mediante compra online en www.1y200.com, así como en el punto de venta físico “Festival Discos”, tienda de la calle Príncipe, número 7, de la ciudad.

La música en el Hotel Alhambra Palace

El famoso teatrillo del establecimiento granadino ha acogido desde su nacimiento, hace más de 106 años, las actuaciones de grandes artistas de todos los tiempos, como la de Federico García Lorca y Manuel de Falla, que estrenaron el ‘Poema del Cante Jondo’ en él, los inicios del flamenco actual.

Pero no han sido las únicas personalidades unidas al mundo de la música que han pasado por el hotel, ya que su libro de oro cuenta con nombres como los directores de orquesta Herbert Von Karajan, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Enrique García Asensio, Jesús López Cobos o Daniel Barenboim y los compositores Richard Strauss, Cole Porter, Ernesto Halfter, Carmelo Bernaola, Rafael Puyana, Antón García Abril, Odón Alonso, Augusto Alguero o Miguel Ángel Gómez-Martínez.

De igual forma, los pianistas Ataulfo Argenta, Arturo Rubinstein, Rosa Sabater o Agustín Lara; los guitarristas Andrés Segovia, Narciso Yepes, Juan Carmona el ‘Habichuela’, Vicente Amigo o Paco de Lucía; los músicos Nicanor Zabaleta, Rostropovich, Leonard Cohen o Lenny Kravitz; los grupos The Corrs, The Spice Girls o Rage Against The Machine; el director de Ballet Nacional José Antonio Ruiz, el coreógrafo Joaquín Cortés, el tenor Plácido Domingo; las cantantes líricas Monserrat Caballé y Monserrat Martín y la soprano Ainhoa Arteta se han alojado en el hotel.