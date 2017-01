La Policía no encuentra un papel clave en la licencia del edificio del exalcalde

El 'expediente Obispo' es una de las ocho patas del caso Nazarí, en el que se investiga si existió una trama corrupta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento siendo alcalde José Torres Hurtado (PP). En este expediente se analiza si hubo irregularidades en la tramitación del edificio en el que viven el exalcalde y la exconcejala Isabel Nieto, así como en la resolución de una multa por infracción urbanística.

La Policía Nacional ha estado reclamando documentación de este expediente en los últimos meses, datos que han remitido a la Junta de Andalucía para que lleve a cabo una prueba pericial ordenada por la jueza que lleva el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número Dos. Sin embargo, tras una «ardua búsqueda», los técnicos municipales no han podido localizar un documento clave. Así, el «reformado del proyecto básico de edificación que sirvió de base a la licencia de obra mayor que autoriza la construcción del edificio, no se ha encontrado en esta delegación» de Urbanismo. Así se recoge en un oficio fechado el 18 de enero en el que la Policía informa al juzgado de los documentos que se han enviado al Servicio de Inspección de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta.

Se está 'rastreando' el Registro municipal en busca de los informes que no aparecen

Este reformado del proyecto básico es el que 'dibuja' un edificio de 22 viviendas en lugar de las 28 que había proyectado la congregación religiosa que era propietaria del solar originariamente, y que ya obtuvo una licencia de obra en el año 2008. Cuando adquiere el suelo la comunidad de propietarios actual, modifican el proyecto para hacer menos viviendas, y así lo presentan al Consistorio para obtener una nueva licencia de obras. Sin embargo, ese documento no aparece; lo cual no implica necesariamente que no exista.

Es un reflejo del propio expediente. En la comunicación entre el área de Urbanismo y la Policía se informa de hallazgos casi casuales. Se relata que se ha hallado «en uno de los armarios existentes en la zona de Casco Histórico» fotocopia y certificado de la licencia de primera ocupación. En cuanto a la documentación del proyecto de ejecución de 2014, «se ha encontrado tras una ardua búsqueda en los archivos municipales, fuera de su numeración», tanto una copia en papel como el cedé». El proyecto básico no se localiza en la delegación de Urbanismo y otra documentación se requisó en el desarrollo de la 'Operación Nazarí', el pasado 13 de abril.

Buceando en los archivos

Fuentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento señalan que los agentes de la Udef están reclamando numerosos documentos que no están siendo sencillos de encontrar. Los que no aparecen en el área se están rastreando ahora en otros lugares en los que se archiva documentación municipal y también en el Registro, por si hubiera quedado rastro de la entrada de esos papeles. Porque no todos están escaneados.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal reclaman papeles con asiduidad, porque la investigación sigue viva. Además de lo relativo a la tramitación del expediente, ahora se están revisando otros casos en los que no se hubieran respetado las alturas -como ocurrió en el del Obispo Hurtado- para comprobar cómo actuó ante ellos el Ayuntamiento.

En el edificio en el que vive el exalcalde se analiza si hubo una reducción de una multa efectuada de forma irregular. La primera que se impuso alcanzaba un importe de 480.389 y se fue reduciendo hasta quedar en 46.045 euros.

La nueva documentación que ha remitido ahora la Policía a Inspección Urbanística de la Junta no estaba incluida en las cajas que la Policía entregó al servicio el pasado 13 de octubre de 2016. Exactamente, los funcionarios policiales hicieron entrega a los inspectores de 13 cajas, que contenían entre 15.000 y 18.000 folios, agrupados en los ocho grandes asuntos que se investigan en el caso. Al percatarse de su ausencia, este servicio del Gobierno andaluz remitió un escrito al órgano judicial reclamándolos.

Tras recibir esa petición, la jueza emitió un mandamiento al Ayuntamiento de Granada a mediados del pasado mes de noviembre, «a fin de que se aportara copia testimoniada de los documentos solicitados». La petición fue tramitada a través de los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, a quienes el director general de Licencias y Disciplina Urbanística entregó lo solicitado.

Tan sólo falta el citado reformado de proyecto básico. Los nuevos documentos han sido incluidos en la causa judicial tras así disponerlo la jueza en una providencia dictada el 20 de enero, en la que comunicó a las partes haber recibido del Grupo de Delincuencia Económica un nuevo oficio y un cedé con la documentación. Para copiarla, en la misma providencia la magistrada indicó a los abogados que debían personarse en las oficinas del juzgado, que se hallan en la Caleta. Allí debían acudir con un dispositivo digital, al igual que hicieran el 11 de noviembre del año pasado para hacerse con el sumario cuando se levantó el secreto.

Todos los documentos que se incluirán en el sumario están relacionados con el edificio de Obispo Hurtado, uno de los ocho casos que se analizan en la causa, en la que se investiga a diecisiete personas.