Les cobran la estancia en el hostal después de que se les cayera el techo mientras dormían

Kevin Considine, carpintero de 31 años, y Dylan Loughlin, universitario de 22, despegaron de Irlanda del Norte para cumplir un sueño: unas vacaciones en Granada. Ellos, acompañados por otros dos amigos, llegaron el pasado jueves 19 de enero a nuestra ciudad con la vista puesta en Sierra Nevada. Un sueño del que Kevin despertó, literalmente, a lo bestia: el techo de la habitación en la que dormía, en un hostal ubicado en la Gran Vía granadina, se derrumbó sobre su cabeza. Seis puntos de sutura en la cabeza, el cuerpo magullado y unas vacaciones destrozadas. Una estancia inolvidable por 180 euros. Porque sí, la habitación la tuvieron que pagar.

Sucedió el domingo 22 de enero, a las 8:30 horas. Era la tercera noche que pasaban en el Hostal Atenas. Ocupaban dos habitaciones. Dylan –que habla perfectamente español y es el que relata esta historia– y una joven comparten uno de los cuartos. Kevin está en la contigua. «Me desperté con los gritos de Kevin», explica Dylan. «Me gritaba que fuera corriendo a su habitación –sigue– y cuando abrí la puerta no me lo podía creer. Había sangre y cascotes por todas partes». Avisaron a la recepcionista, que pidió rápidamente un taxi para llevarlo al hospital. «Nos dio 20 euros para pagarlo. Luego costó 27,35, pero bueno...» Kevin recibió seis puntos de sutura y terminó con el cuerpo magullado y dolorido, la pierna vendada y varios moratones.

«Cuando volvimos al hostal hablé con la jefa. Me dijo que habíamos tenido suerte, porque seguía vivo». Tras el incidente, las vacaciones se vieron gravemente truncadas. Esquiar ya no era una opción porque Kevin no podía moverse con comodidad y debía guardar reposo. «Teníamos dos noches reservadas en Sierra Nevada que perdimos». El jueves 26, tras unas semana en Granada, la pandilla se disponía a abandonar el hostal cuando les dieron la noticia: «Nos dijeron que si habíamos dormido allí teníamos que pagar». Dylan y el resto se revolvieron, «indignados», porque consideraron que había sido un accidente «muy grave» y que «si le hubiera caído encima a un niño, hubiera sido desastroso». El hostal, aseguran, les cobró de todas maneras: «Al final no nos cobraron la noche del accidente, pero sí el resto de la semana. 180 euros (90 menos del total). Y nos dijeron que fue una lesión muy pequeña, algo sin importancia».

Cuatro días después de aquel desagradable despertar, Kevin y Dylan tomaron un pequeño desvío de camino al Aeropuerto. «Fuimos directos a la comisaría y denunciamos. Por el trato, vergonzoso». Dylan asegura que él volverá a Granada, que pasó aquí un año y le tiene mucho cariño. «Él (Kevin) no... Él dice que no vuelve», termina.

La versión del Hostal

Desde el Hostal Atenas, ubicado en Gran Vía, consideran que no hubo que tomar otras medidas porque fue un incidente «insignificante» y que «podría pasar en la casa de cualquiera». Sostienen que la rotura del techo se originó «por culpa de otro hostal», situado en el mismo bloque. «Se les rompió una tubería y el agua se embalsó en nuestro techo. No fue nuestra culpa», explica uno de los responsables que prefiere permanecer en el anonimato.