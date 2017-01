La Junta reitera el compromiso de los dos hospitales y reconoce que el proceso es difícil

La gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López, ha reiterado que el compromiso de la Junta sigue siendo lograr dos hospitales y ha pedido no interferir en el trabajo de la comisión que diseña la cartera de servicios, que han abandonado dos profesionales, porque es un proceso "difícil".

López ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante unas jornadas de logopedas y después de que la Plataforma en defensa de la sanidad publica de Granada la acusara ayer de no tener ninguna voluntad en revertir la situación de "desastre sanitario" creada tras la reorganización sanitaria.

La gerente del complejo hospitalario, nombrada interlocutora válida en las negociaciones por la Junta, se ha referido a la comisión constituida por la Consejería de Salud para diseñar la distribución de las carteras de servicios y compuesta por miembros de la Junta Facultativa y ha pedido dejarlos trabajar.

Esta comisión se reunió por primera vez el lunes y sigue trabajando, según López, "con dificultades" por la complejidad de "unificar criterios y diseñar una cartera de servicios", aunque ha recalcado que mantiene el compromiso de dos hospitales completos.

Ha apuntado además que solo le consta que dos de los miembros han manifestado su voluntad de dejar de participar y ha recalcado que "la mayor parte" de los profesionales continúa en el proceso, que ha calificado de difícil.

"Me siento optimista porque siguen sentados para encontrar la mejor forma para diseñar dos hospitales completos", ha resumido López, que ha recalcado que no conoce detalles de los avances de la comisión porque no participa en estas reuniones.

López, que esta tarde se reunirá con los sindicatos que firmaron un preacuerdo con la Junta para avanzar en las negociaciones y diseñar la cartera de servicios sanitarios, ha dicho confiar en que se mantengan en lo acordado.

"El compromiso es firme, tengo un acuerdo con ellos de dos hospitales completos", ha reiterado la gerente, que ha pedido tener confianza y dejar trabajar, aunque ha reconocido que es "lógico" que se creen divergencias.