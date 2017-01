"Pediré al chaval que me haga un 'pelao' clásico: ni hablar de una cresta estilo futbolista o 'choricillo'"

Buenas, soy Emilio Calatayud. Gracias a todos los que os gustado la sentencia del corte de pelo. Y a los que no os ha gustado, también. No sé cómo va esto de las noticias. ¿Por qué ha tenido tanta repercusión este tema? Ni idea. Hace ya tiempo que renuncié a entender estos jaleos mediáticos. No lo esperaba, la verdad. En realidad, nunca lo espero.

