Al frente de todos los fuegos

Hay trenes que pasan dos veces en la vida y la Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios de Granada vuelve a pasar de nuevo por la de Manuel Salas (Granada, 1957). Después de haber estado al frente del servicio durante ocho años durante el mandato de Torres Hurtado, el Cuerpo de Extinción de Incendios volverá a estar bajo la batuta Salas, que regresa al mando con más años, más experiencia y el reto de mejorar el cuerpo todo lo que pueda y más.

A Manuel Salas no le pasó como a muchos bomberos que la vocación le nace desde pequeños. Él no soñó nunca con ser bombero, ni tenía familia que se dedicaran a la profesión. De hecho, antes entrar en el cuerpo trabajó como ebanista, en una fábrica de mármol y, luego, hasta tuvo ganas de estudiar Derecho. Ha tocado muchos 'palos' profesionales pero reconoce que el Servicio de Extinción de Incendios envenena y que él ya no podría vivir sin sin su trabajo.

Salas regresa a la Jefatura en una época complicada, en la que se avecinan cambios y en la que tendrá que trabajar duro pero si algo lleva a sus espaldas son años de experiencia y mucha mano izquierda a la hora de tratar con la gente. «Es dialogante y tiene mucha empatía con los que tiene a su alrededor». Destaca estas virtudes un tocayo suyo, Manuel Navajas, amigo desde el instituto y actualmente al frente del Servicio de Protección Civil. Sin saberlo sus vidas se unieron hace años y ahora tienen la oportunidad de trabajar juntos en numerosas ocasiones. «En la vida imaginábamos que nuestras vidas pudieran estar unidas y, la verdad, es una suerte porque hay una conexión muy cercana», apunta con sorpresa Navajas.

«Soy licenciado en Derecho, pero no abogado... yo me siento y soy bombero»

El responsable del 112 recuerda a un Salas estudiante muy trabajador y sacrificado. «Íbamos de noche porque durante la mañana estábamos trabajando e hicimos buen tándem para pasarnos apuntes y sacar las asignaturas». A pesar de que Navajas recuerda a Manuel Salas más amante de las Ciencias que las Letras, el jefe del Servicio de Bomberos, una vez obtenida su plaza en el año 1983 como funcionario, decidió estudiar Derecho. «Soy licenciado en Derecho, pero no abogado. Soy bombero», cuenta Salas entre risas.

Su compañero comenta que la veteranía que atesora Salas será una de las bazas para su nueva etapa al frente de los Bomberos. «Lleva muchos años en el gremio y sabe cómo afrontar los problemas», señala. Otra de las virtudes, o defectos, que tiene es «que se mete en los charcos». Navajas considera que, en realidad, esta actitud es fundamental para ponerse en el lado del otro y llegar a acuerdos. Ya se sabe que para ser un buen capitán antes hay que ser marinero «y el haber estado en varios frentes, sin duda, le va a ayudar en esta etapa, colofón a su carrera», expone su amigo.

Albaicinero con alemán

Manuel Salas es un albaicinero convencido y presume de barrio. Sus primeros pasos los dio cerca del Mirador de San Cristóbal -cerca del Tambor- y en el castizo barrio granadino tiene marcados los recuerdos más importantes de su vida como su boda con su mujer Ángela Jiménez. Aún así, no pasó toda su vida en las clásicas callejuelas y como muchos españoles, también fue niño emigrante y con pocos años voló a Alemania. Esta experiencia le marcaría de por vida. En Hamburgo vivió desde los 7 a los 12 años y, entre otras muchas cosas, de allí se trajo el idioma. Una lengua que posteriormente le ha servido para poder estrechar lazos con amigos y crear relaciones institucionales con el país, como es el caso de la ciudad alemana de Friburgo con la que Granada está hermanada y a la que escapa siempre que puede.

Ahora, que está en última etapa del camino profesional, Manuel Salas valora todo más y goza de una perspectiva, la que dan los años, que no cambia por nada. Ha aprendido a disfrutar de su trabajo y, sobre todo, de sus ratos libres. Ratos que cuando los tienen los dedica a cultivar su pequeño huerto y a leer, una de sus grandes pasiones.