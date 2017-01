"Me cortarás el pelo": la condena del juez Calatayud en Granada que da la vuelta a España

El pasado lunes, Carlos Morán avanzó en Ideal la sentencia del juez Calatayud a un chaval de Granada que robó dinero y un secador en una peluquería: estudiará 'estilismo' y deberá pelar al propio magistrado para aprobar.

Así explicó su decisión Calatayud: "Todos los jueces de Menores de España dictan sentencias educativas y 'ejemplares', porque eso es precisamente lo que dicen las leyes, empezando por la propia Constitución, que hay que hacer. Es lo que les digo siempre a los chicos: como no has estudiado por lo civil, vas a estudiar por lo criminal. Entonces le comenté que si tenía que hacer un examen final o algo así para que le dieran el título y él me respondió que sí, que tenía que cortarle el pelo a alguien. 'Pues ya está, me lo vas a cortar a mí', le dije".

El juez reveló también cómo se decidirá el buen hacer del condenado: "Que me lo corta mal y suspende, pediré a la fiscalía que lo acuse de desobediencia. Que me lo corta bien, pues habrá cumplido con la ley. Al final decidirá el profesor o el tribunal o lo que haya. Yo simplemente soy un voluntario. Desde ahora y hasta el próximo mes de junio, que es cuando debe examinarse, no me cortaré el pelo. Es para que demuestre todas sus capacidades. No hay que ponérselo fácil".

Impacto mediático y en redes

Desde que Ideal dió a conocer la peculiar sentencia de Calatayud, numerosos medios a nivel nacional se han hecho eco de ella, comentando su originilidad e incluso entrevistando al magistrado, como ha sido el caso de Canal Sur, Cuatro o Antena 3.

En redes sociales, como no podía ser de otra manera, son muchos los comentarios en torno a esta medida jurídica sin precedentes, tanto por parte de los padres como de muchos jóvenes de España.